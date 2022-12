No es novedad decir que la industria cinematográfica maneja multimillonarios presupuestos y un porcentaje importante de estos terminan derivándose en la economía local del lugar donde se realizan las filmaciones de manera directa, con el contrato de profesionales audiovisuales locales; e indirecta, con servicios como catering, hospedaje y transporte.

Si bien hasta el momento no se conoce el impacto exacto que tuvo esta filmación a la economía local —la Universidad Pacífico y la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú preparan un informe sobre el tema para publicar en las próximas semanas—, portales especializados como Variety han dado como un número aproximado de la contribución unos US$10 millones, cifra que se aproxima al promedio para los grandes proyectos dado por un estudio de Olsberg SPI, consultora especializada en industrias creativas [1].

"Transformers: El despertar de las bestias" se grabó en Cusco entre septiembre y noviembre del 2021. (Foto: J. Sequeiros)

Más importante que las contribuciones económicas de las grabaciones, el mostrar locaciones en producciones audiovisuales como películas, series o anuncios publicitarios tiene un impacto positivo en el turismo. Un estudio de TCI Research publicado en 2018 indica que alrededor de 80 millones de viajeros decidieron visitar un lugar que vieron primero en las pantallas [2].

Fueron estos cuantiosos beneficios los que llevaron a que en 2019 se aprobara el Decreto de Urgencia N° 022-2019, el cual encargó a PromPerú la promoción del uso de locaciones dentro del territorio nacional para la producción de obras cinematográficas y audiovisuales, nacionales y extranjeras. Los beneficios de esta iniciativa ya los hemos podido ver con la llegada al Perú de producciones como “Transformers: El despertar de las bestias” y “La reina del Sur”, pero su potencial para transformar nuestro país en un ‘hub audiovisual’ al estilo de Colombia y Costa Rica todavía aún está lejos.

“Definitivamente ‘Transformers’ fue un hito. Este 2022 hemos atendido a 30 proyectos audiovisuales, entre nacionales e internacionales, que han solicitado información para realizar sus filmaciones acá en el Perú durante este año”, señaló a El Comercio Carmen Julia García, jefa de la oficina de Estrategia de Imagen y Marca País de PromPerú. “No obstante, creemos que el próximo año es necesario potenciar las acciones de promoción que se hacen en plataformas especializadas.”

Los esfuerzos de PromPerú este 2022 se centrarán en Focus, un evento centrado en la promoción de locaciones que se realizará entre el 6 y 9 de diciembre en Londres, aunque para el 2023 están planeando expandir sus esfuerzos a otras plataformas similares, con miras de aumentar más el contacto con la industria fílmica y atraer más proyectos audiovisuales al país.

Esto se hace más necesario debido a que el Perú todavía carece de los beneficios tributarios que países como Colombia y Costa Rica utilizan para atraer a las producciones internacionales como los créditos fiscales (conocidos internacionalmente como ‘tax credits’) o la devolución de un porcentaje de los costos de producción (‘cash rebates’), situación que no da indicios de cambiar al menos en el futuro cercano.

“Esta conversación de los beneficios tributarios la comenzamos el año pasado con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero lamentablemente no hemos tenido todavía un acercamiento más definitivo que nos diga que sí vamos a tener estos beneficios tributarios en un tiempo determinado porque las mesas de trabajo que nosotros pedimos que se constituyan todavía no logran conformarse”, indicó Carmen Julia García.

A pesar de estos retrasos no hemos estado sin avances a la hora de hacer al Perú un destino más atractivo para las industrias creativas. Uno de ellos fue la creación de la visa de “producción artística” por el Decreto Supremo N° 007-2021, la cual facilita el ingreso de personal internacional para la actividad cinematográfica y audiovisual con beneficios como múltiples ingresos al país y la permanencia de hasta 365 días en el territorio nacional.

Comisionando un cambio

Central a todos los esfuerzos de PromPerú es la creación de una Comisión Fílmica, órgano que se encargaría de la promoción y facilitación de la filmación en un país o locación para las producciones nacionales e internacionales interesadas. Y si bien PromPerú ha estado funcionando en la práctica como esta entidad, la falta de formalidad genera ciertos obstáculos para su misión.

“Generalmente, las comisiones fílmicas están integradas por el Ministerio de Cultura, la agencia de promoción, representantes de Relaciones Exteriores y, en otros países, inclusive por institutos privados”, indicó Carmen Julia García. “En este caso, creemos que sí sería conveniente que haya una mayor cercanía entre estas tres instituciones, que son las que hoy en día tienen los recursos humanos o tienen a su cargo los bienes patrimoniales como Machu Picchu que son muy demandadas cuando la gente viene a filmar acá.”

Locaciones como Machu Picchu son atractivas para las producciones internacionales. (Foto: Promperú)

La funcionaria señaló que incluso sin una situación formal, ya están realizando pasos para relacionarse con otros entes similares de la región. “Estamos realizando el trámite para ser parte nuevamente de la asociación de comisiones fílmicas internacionales y este año fuimos a una de esas reuniones que se realizó en Bogotá, en Colombia”, afirmó García. “Definitivamente, vi bastante recepción de las otras comisiones fílmicas para que nosotros formemos parte del grupo y también para compartir información que creemos que es valiosa en cuanto de estrategias de promoción y comunicación, así como beneficios tributarios, para comunicar a las autoridades del Perú.”

