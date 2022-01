Conforme a los criterios de Saber más

El rodaje de “Transformers: Rise of the Beasts” (“Transformers: El despertar de las bestias”) en Cusco fue una de las mejores noticias del 2021 no solo para los fanáticos peruanos de la saga cinematográfica, sino también para el país que será el foco de atención global de cara al estreno del filme previsto para mediados del próximo año.

De hecho, el Gobierno anunció que durante el 2022 buscará colocar al Perú en un lugar preferencial como escenario para la producción de películas y series de televisión alrededor del mundo. “Tenemos el mandato de empezar a promocionar al país como destino para locaciones fílmicas en el ámbito internacional”, dijo semanas atrás Amora Carbajal, presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

La filmación de la película hollywoodense causó revuelo en todas las locaciones donde se desarrolló durante setiembre y octubre debido a su enorme logística, el desplazamiento de un gran equipo de producción (con participación peruana), la presencia de actores y actrices reconocidos, y por supuesto el perfomance de los ‘Decepticons’ y ‘Autobots’ encabezados por la figura máxima de la franquicia, Optimus Prime.

Como es usual, el rodaje no estuvo exento de imprevistos, incidentes y situaciones anecdóticas, como los choques en los que estuvo involucrado Optimus Prime, primero con un taxi y luego con un vehículo particular en el Centro Histórico de Cusco. Sin embargo, el que seguramente es el hecho más recordado es aquel en que supuestamente el pesado vehículo “no pudo subir” una empinada cuesta en el barrio de Santa Ana.

El video en que se aprecia el Peterbilt 379 intentando seguir el paso a otro vehículo de la franquicia, se convirtió en viral rápidamente, pero generó una percepción equivocada sobre lo que realmente sucedió ese día. Así lo asegura uno de los autores del video que tuvo la fortuna de presenciar in situ y desde un lugar privilegiado aquel día de rodaje.

Desde el segundo piso del hostal Andrea, ubicado en el inicio de la cuesta Santa Ana, Reynaldo Macedo Ávalos y su hermano gemelo José tuvieron una envidiable vista del rodaje que pretendía registrar una escena de persecución con cámaras ultramodernas y un dron de última tecnología. La misión era que, en una sola maniobra, un grupo de Autobots gire velozmente en una curva cerrada y con el mismo empuje conquiste la problemática pendiente .

Vista del Hostal Andrea, en la cuesta Santa Ana, Cusco. El video fue grabado por una de las ventanas del segundo piso del hospedaje. (Foto: Ronny Isla/ GEC)

Debido a su estructura, el Porsche plateado que antecede a Optimus concluye la maniobra sin dificultad, mientras que las dimensiones del líder de los Autobots le complican la tarea. “No es que el camión no pudo subir, lo que se esperaba era una toma perfecta con el giro y el ascenso, pero cuando no se lograba, el director (Steven Caple Jr.) pedía parar la filmación. Eso es lo que se ve en el video”, contó Macedo Ávalos a El Comercio.

Como propietarios del hospedaje, Reynaldo y José presenciaron todas las escenas en la famosa cuesta, por donde siglos atrás entraron los conquistadores españoles a la ciudad de Cusco. Sus registros incluyen escenas en las que tanto Optimus como su aliado cybertroniano suben la cuesta de forma recta seguido de la cámara montada en una grúa, así como múltiples intentos en los que el camión se desvía accidentalmente a las escaleras a toda velocidad (MIRA EL VIDEO A CONTINUACIÓN).

¿Optimus Prime no pudo subir empinada cuesta en Cusco? La verdad sobre el video que se hizo viral el 2021

La filmación de Transformers en la cuesta Santa Ana

Según su relato, los vecinos de Santa Ana fueron informados dos días antes de que la filmación se llevaría a cabo con el cierre del tránsito en la calle, y para compensar a los vecinos la producción les pagó 200 soles a los propietarios de los inmuebles aleñados.

De acuerdo al plan de rodaje, este se llevaría a cabo entre las 6:00 a.m. y las 2:00 p.m., sin embargo, la jornada se prolongó hasta pasadas las 8:00 p.m. “Nos avisaron que cerrarían la calle y que todo el trayecto debería estar despejado para hacer las grabaciones, pero aquel día muchas personas necesitaban pasar por la cuesta para salir de sus casas, entonces se debió parar la filmación varias veces dar las facilidades a los vecinos”, indicó José.

Alertados de que las grabaciones de la multimillonaria producción llegarían literalmente a la puerta de su negocio, los hermanos Macedo Ávalos tomaron las previsiones del caso: se aseguraron la habitación con la mejor vista a la calle y junto a sus huéspedes hicieron un streaming de casi tres horas.

Unos cortos segundos de la grabación, en las que Optimus Prime “no puede subir la cuesta”, se extrajeron del video original y dieron la vuelta al mundo. “Lo más gracioso es que el video me llegó a mi WhatsApp cuando se hizo viral sin que se me atribuya el crédito”, cuenta uno de los hermanos, quienes no han pensado promocionar su hospedaje luego de la trascendencia que ha tenido el video en las redes y en los medios.

De hecho, en Cusco todavía no se ha establecido un circuito turístico que invite a los visitantes a explorar o conocer las locaciones utilizadas para la filmación de “Transformers: Rise of the Beasts”. Guías turísticos, personal del sector y comerciantes consultados por este medio dijeron desconocer sobre planes de una ruta temática relacionada con la filmación, aunque indicaron que podría establecerse conforme se acerque la fecha de estreno mundial.

VIDEO RECOMENDADO

Transformers: El despertar de las bestias ya concluye sus grabaciones en el Centro Histórico de Cusco, pero Optimus Prime, uno de los favoritos de muchos no lo ha pasado nada bien en la grabaciones por presentar diversos problemas en las calles estrechas de la histórica ciudad.