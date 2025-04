David Fincher, director de producciones como "Se7en" y "House of Cards", junto a Brad Pitt, quien interpretó a Cliff Booth en "Once Upon a Time in Hollywood" (2019), se han asociado para dirigir y protagonizar una secuela de la famosa película de Quentin Tarantino.

Este proyecto, que se ha mantenido en secreto por un tiempo, comenzará su rodaje en julio de 2025 y será distribuido por Netflix, de acuerdo con informaciones reveladas por el medio estadounidense The Playlist.

Originalmente, este guion iba a formar parte de "The Movie Critic", un proyecto que Tarantino decidió abandonar, según ha complementado Deadline.

Sin embargo, en lugar de dejarlo en el olvido, el guion se convertirá en una nueva película centrada en Cliff Booth, el personaje interpretado por Pitt.

El regreso de Cliff Booth: ¿qué esperar de la secuela?

La secuela abordará nuevas aventuras de Cliff Booth, profundizando en aspectos no explorados previamente, como la acusación de asesinato de su esposa, que fue sugerida en la película original y desarrollada con más detalle en la novela basada en ella, misma que Tarantino publicó en 2021.

Aunque el regreso de Pitt está confirmado, todavía no se confirma la participación de otros actores como Leonardo DiCaprio, quien interpretó a Rick Dalton en la película original.

¿Cuánto es el presupuesto asigando por Netflix?

La secuela de ’Once Upon a Time in Hollywood’ tiene un presupuesto estimado de $200 millones y el rodaje se llevará a cabo en California, según The Playlist. David Fincher, quien dirige esta secuela, ha trabajado previamente con Brad Pitt en otras películas.

Aunque el director ha sido históricamente reacio a trabajar con Netflix y otras empresas de ‘streming‘, la asociación con Fincher y propuesta de guion parece haber sido suficiente para que Tarantino acepte que otro director realice su historia.