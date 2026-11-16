Cuando Sean Connery apareció en la pantalla como James Bond en 1962, difícilmente podía imaginar que estaba inaugurando una de las franquicias más longevas y rentables del cine. “Dr. No”, dirigida por Terence Young, presentó al agente 007, un personaje creado por el escritor británico Ian Fleming en 1953, en plena efervescencia de la Guerra Fría. El mundo estaba dividido entre dos bloques, las operaciones de inteligencia alimentaban la imaginación popular y el cine encontraba en el espionaje un territorio fértil para la aventura.

Durante más de seis décadas, Bond ha sobrevivido a guerras, revoluciones culturales, amenazas nucleares, espionaje tecnológico y hasta al fin del mundo bipolar. Ha cambiado de rostro, de automóvil, de enemigos y de maneras de entender el amor, pero conserva intacta una identidad reconocible. Pocos personajes han conseguido representar con tanta precisión los miedos, fantasías y aspiraciones de distintas generaciones.

James Bond también es un espejo de su tiempo. El espía seductor y casi invulnerable de los años sesenta no podía ser el mismo hombre que enfrentaría el terrorismo, la vigilancia digital o las heridas emocionales del siglo XXI. Cada actor recibió un personaje con una historia a cuestas y tuvo que encontrar su propia manera de habitarlo.

1. Sean Connery: el hombre que inventó al Bond cinematográfico (1962-1971)

1964: Actor Sean Connery poses as James Bond next to his Aston Martin DB5 in a scene from the United Artists release 'Goldfinger' in 1964. (Photo by Michael Ochs Archives/Getty Images) / Michael Ochs Archives

Sean Connery fue el primero en darle un rostro definitivo al agente secreto. Con su acento escocés, elegancia despreocupada, mirada intimidante y una mezcla de sofisticación y brutalidad, Connery construyó un Bond carismático, seductor y peligroso. Su interpretación se convirtió rápidamente en el molde sobre el que trabajarían sus sucesores.

Después de “Dr. No”, llegaron “From Russia with Love” (1963), “Goldfinger” (1964), “Thunderball” (1965) y “You Only Live Twice” (1967). Esta última marcó su despedida temporal. Sin embargo, regresó en “Diamonds Are Forever” (1971), después de una primera sustitución que no terminó de convencer a los productores ni al público.

Connery protagonizó algunas de las entregas más celebradas de la saga. “Goldfinger”, particularmente, estableció muchos de los códigos que definirían al universo Bond, como los villanos extravagantes, los automóviles sofisticados, los dispositivos tecnológicos, las mujeres que acompañaban sus misiones y las secuencias de acción de gran escala.

2. George Lazenby: el Bond de una sola película (1969)

George Lazenby

Tras la salida de Connery, los productores encontraron en el australiano George Lazenby a su reemplazo. Modelo publicitario sin experiencia cinematográfica significativa, Lazenby asumió el desafío en “On Her Majesty’s Secret Service” (1969), dirigida por Peter R. Hunt.

Su paso fue breve, pero la película ocupa un lugar especial en la historia de la franquicia. A diferencia del Bond de Connery, el personaje de Lazenby mostraba una dimensión más sentimental y vulnerable. La historia lo enfrentaba al villano Ernst Stavro Blofeld, interpretado por Telly Savalas, y desarrollaba una de las relaciones amorosas más importantes de la saga con Tracy di Vicenzo (Diana Rigg).

La película terminó con uno de los desenlaces más dolorosos de la franquicia. Bond se casaba con Tracy, pero ella era asesinada poco después por los hombres de Blofeld. Lazenby decidió no continuar con el personaje y rechazó la posibilidad de protagonizar nuevas entregas. Su única aparición cinematográfica como 007 terminó convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una de las más reivindicadas por los seguidores.

3. Roger Moore: el espía que aprendió a reírse de sí mismo (1973-1985)

Moore se puso el traje del agente 007 en 7 películas, entre 1963 y 1975. Es el que más tiempo ha encarnado al personaje. (AP)

En 1973, Roger Moore asumió el papel en “Live and Let Die”. Su llegada coincidió con una década en la que el cine de entretenimiento comenzaba a apostar por aventuras más espectaculares y ligeras. Moore entendió que no necesitaba imitar a Connery y construyó un Bond sería irónico, sofisticado y dueño de un humor permanente, incluso frente al peligro.

Durante doce años protagonizó siete películas: “Live and Let Die” (1973), “The Man with the Golden Gun” (1974), “The Spy Who Loved Me” (1977), “Moonraker” (1979), “For Your Eyes Only” (1981), “Octopussy” (1983) y “A View to a Kill” (1985).

Su etapa llevó a Bond a escenarios cada vez más espectaculares. En “Moonraker”, incluso, el agente británico viajó al espacio, en una aventura que reflejaba la fascinación cinematográfica por la ciencia ficción después del éxito de “Star Wars”. También enfrentó a personajes inolvidables como Jaws, el villano de dientes metálicos interpretado por Richard Kiel.

Moore fue el Bond más longevo en número de películas y uno de los más populares de su generación. Su interpretación convirtió al espía en una figura de entretenimiento familiar, sin abandonar del todo su condición de seductor y aventurero.

4. Timothy Dalton: el regreso del espía de Ian Fleming (1987-1989)

En 007: Su nombre es peligro (1988), James Bond (Timothy Dalton) pelea con los rebeldes muyahidines en Afganistán. (Foto: IMDB).

Después de la ligereza de Moore, Timothy Dalton propuso una transformación. Su Bond era más serio, frío y cercano al personaje literario concebido por Fleming. La segunda mitad de los años ochenta exigía una nueva mirada sobre el espionaje, en un escenario internacional marcado por las tensiones de la Guerra Fría y sus transformaciones.

Dalton protagonizó dos películas: “The Living Daylights” (1987) y “Licence to Kill” (1989). En ambas presentó a un agente menos interesado en los juegos de seducción y más concentrado en sus misiones. Particularmente en la segunda, Bond se alejaba de las órdenes de sus superiores para emprender una venganza personal contra un narcotraficante.

Aunque inicialmente su interpretación dividió a los espectadores, Dalton terminó siendo reconocido como un adelantado a su tiempo. Su versión más sombría anticipó algunos de los rasgos que décadas después desarrollaría Daniel Craig. Una disputa legal relacionada con los derechos de la franquicia impidió que continuara en el papel durante varios años.

5. Pierce Brosnan: el Bond de la era pos-Guerra Fría (1995-2002)

Michelle Yeoh y Pierce Brosnan en una escena de la película de James Bond, "El mañana nunca muere".

Seis años después de la última aventura de Dalton, Pierce Brosnan recuperó al personaje en “GoldenEye” (1995). Su llegada coincidió con un cambio histórico: la Unión Soviética había desaparecido, el mundo bipolar había quedado atrás y el cine necesitaba encontrar nuevas amenazas para un espía nacido durante la Guerra Fría.

Brosnan combinó la elegancia clásica de Connery con el humor de Moore y la capacidad de acción de Dalton. Su interpretación resultó especialmente atractiva para una generación que comenzaba a relacionarse con Bond a través de los videojuegos, la televisión y las nuevas superproducciones.

Protagonizó cuatro películas: “GoldenEye” (1995), “Tomorrow Never Dies” (1997), “The World Is Not Enough” (1999) y “Die Another Day” (2002). Esta última, con sus efectos digitales y secuencias cada vez más exageradas, representó también el agotamiento de una fórmula que necesitaba renovarse.

Brosnan dejó el personaje después de siete años y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la franquicia. Su etapa fue, además, una de las más populares comercialmente antes de la llegada de Craig.

6. Daniel Craig: el hombre detrás del agente secreto (2006-2021)

Daniel Craig vuelve a ser James Bond, el agente 007 (Foto: Paramount Pictures)

La elección de Daniel Craig generó controversia. Rubio, de ojos azules y físicamente alejado de la imagen tradicional del personaje, el actor británico fue cuestionado por parte de los seguidores antes incluso de que se estrenara su primera película. Sin embargo, “Casino Royale” (2006), dirigida por Martin Campbell, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión.

Craig presentó a un Bond más físico, vulnerable y emocionalmente complejo. La película regresaba a los orígenes del agente, mostraba cómo obtenía su licencia para matar y exploraba su relación con Vesper Lynd (Eva Green), un romance que marcaría su trayectoria posterior.

Su etapa incluyó cinco películas: “Casino Royale” (2006), “Quantum of Solace” (2008), “Skyfall” (2012), “Spectre” (2015) y “No Time to Di”e (2021). Esta última cerró su recorrido con una decisión narrativa inédita para la saga: llevar al personaje hasta un desenlace definitivo.

Con Craig, Bond dejó de ser solamente un agente invulnerable para convertirse en un hombre atravesado por sus pérdidas, contradicciones y afectos. “Skyfall”, además, recaudó más de 1.100 millones de dólares en la taquilla mundial y se convirtió en la película más exitosa de la franquicia.

Una nueva misión

El actor británico toma oficialmente el relevo de Daniel Craig como el nuevo agente 007. Repasa todos los detalles del anuncio y la lista completa de intérpretes que han dado vida al icónico espía en el cine. (Foto: James Bond X)

Ahora le corresponde a Robert Pattinson recoger ese legado. Con 40 años, el actor británico tendrá detrás una historia cinematográfica que comenzó hace 64 años y que ha sobrevivido a cambios políticos, tecnológicos, culturales y generacionales.

Su elección también representa una apuesta por renovar la identidad del personaje. Después de seis interpretaciones muy distintas, la pregunta vuelve a ser la misma que acompañó cada cambio de protagonista: ¿qué James Bond necesita el mundo de hoy?