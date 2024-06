El cantante urbano Don Omar anunció hace algunos días que sería sometido a una operación tras confirmarse que tiene cáncer. Ahora, tras un exitoso resultado, el icónico artista puertorriqueño reveló que pronto volverá a los escenarios.

El autor de éxitos mundiales como ‘Dale Don dale’ y ‘Danza kuduro’ no ofreció detalles del tipo de cáncer que padece ni del tratamiento que está recibiendo, pero aseguró que desde agosto retomará su gira mundial.

“Detrás de cada éxito, está una multitud de personas que nunca ha dejado de darme su apoyo incondicional. No solo les doy las gracias por tanto cariño, sino que las gracias por siempre estar ahí en las buenas y en las no tan buenas. ¡LA GIRA BACK TO REGGAETON VA!”, escribió en sus redes sociales.

Con Dios de la mano, no hay nada que nos detenga así que preparen sus mejores atuendos para noches de perreo que se reanudarán desde agosto. ¿Están listos para el tour del VERANO?”, añadió Don Omar en su publicación de Instagram.

Como se sabe, William Omar Landrón, nombre verdadero de Don Omar, autodenominado “El rey” del reguetón, en los últimos días fue operado y confía en su pronta recuperación para volver a los escenarios y seguir disfrutando de lo que más ama.

“Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”, expresó el artista en un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, tras haber revelado la víspera que había sido diagnosticado con esta enfermedad.

Don Omar anunció su regreso a los escenarios ¿Cuándo será?