La emblemática banda británica The Beatles publicó este jueves un nuevo videoclip de su canción ‘In my life’ (1965) protagonizado por el joven actor de ‘Adolescencia’ Owen Cooper y con su Liverpool natal como telón de fondo.

Esta nueva versión -con mezcla de 2026- del tema del cuarteto formado por Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison forma parte de la edición especial y ampliada de su álbum ‘Rubber Soul’ (1965) publicada a principios de octubre.

El videoclip, encabezado por Cooper, está dirigido por Jessica Swale e Irina Alexiu, relata una historia de amor y música a través de varias generaciones y recorre algunos de los monumentos más emblemáticos de Liverpool, así como aquellos lugares vinculados con The Beatles y sus canciones, como Strawberry Fields.

The Beatles publicó un nuevo videoclip de su canción 'In my life' (1965) protagonizado por Owen Cooper. (Foto: Captura de YouTube / The Beatles)

El joven actor, de 16 años, obtuvo reconocimiento internacional tras su debut en la serie británica de Netflix ‘Adolescencia’ y, como aficionado confeso del cuarteto de Liverpool, ha referenciado a The Beatles a la hora de recoger algunos de los premios que se le han otorgado.

“En palabras de John Lennon: no conseguirás nada si no tienes la visión de imaginarlo. Así que, creo que solo necesitas tres cosas para ser exitoso: una obsesión, un sueño y, en tercer lugar, a los Beatles”, comentó Cooper el pasado mayo en su discurso de aceptación del BAFTA de Televisión al mejor actor de reparto por ‘Adolescencia’.

Este videoclip llega después de que Apple Corps, la empresa que gestiona los proyectos creativos de The Beatles, anunciase en octubre que inaugurará en 2028 una nueva sede en Liverpool para The Beatles Story, el museo dedicado a la banda.

También abrirá al público el próximo año en Londres la nueva experiencia de The Beatles en el edificio del número 3 de Saville Row, cuya famosa azotea acogió la última actuación pública de la banda, el 30 de enero de 1969.