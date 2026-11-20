El legado musical de The Beatles llegará nuevamente a los escenarios de Lima con “Un Día en la Vida – Tributo Beatle Sinfónico”, un espectáculo inspirado en la película animada “Yellow Submarine”. La producción tendrá cuatro presentaciones, programadas del 5 al 8 de diciembre en el Teatro Peruano Japonés.

La propuesta reunirá música en vivo, recursos audiovisuales y elementos escénicos relacionados con la agrupación británica. Entre los componentes anunciados figuran pantallas, iluminación, efectos especiales y esculturas a tamaño natural de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

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El espectáculo es producido por DEA Promotora y forma parte de una propuesta musical que se presenta en Lima desde 1990. Durante estos años, sus funciones se han realizado en espacios como el Anfiteatro del Parque de la Exposición y el Teatro Peruano Japonés.

La nueva cita para "Un día en la vida" será el 9 de agosto a las 8 pm. en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

Cabe mencionar que el show busca reproducir las canciones respetando al máximo los arreglos, instrumentos y detalles sonoros de las grabaciones originales. Para ello, incorpora músicos de formación sinfónica y una instrumentación que permite acercarse a la riqueza musical de los discos de The Beatles.

La selección musical incluirá temas vinculados a la película “Yellow Submarine”, además de canciones como “All You Need Is Love” y “Hey Jude”. El programa buscará recorrer distintas etapas de la trayectoria de la banda y presentar sus composiciones mediante una interpretación instrumental y vocal en directo.

Edmundo Delgado, fundador y director del espectáculo desde 1990, explicó que la propuesta también está dirigida a quienes todavía no conocen la música de The Beatles. “Está hecho sobre todo para las personas que todavía no conocen a los Beatles y que van a descubrirlos de una manera muy particular…Para nosotros, hacer que todas las canciones suenen tal cual están en los discos, es lo primero”, comentó.

El elenco contará con la participación del actor Hugo Salazar, quien interpretará algunos temas con un registro vocal asociado a Ringo Starr. También estarán Javo Moscoso, Tavo Castillo, Carlos Guerrero, Edmundo Delgado, Renzo Dalí, Carlo André Olide y Jeremy Castillo.

Las cuatro funciones de “Un Día en la Vida – Tributo Beatle Sinfónico” se realizarán del 5 al 8 de diciembre en el Teatro Peruano Japonés de Lima.