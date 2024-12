Con llenos totales de admiradores de la icónica agrupación inglesa, The Beatles, se desarrolló “Un día en la vida”, dos de las tres presentaciones (6,7 y 8 de diciembre) dedicadas a recordar todas las canciones que popularizaron Johnn, Paul, Ringo y George, en medio de la conmemoración por los 44 años de la muerte de Lennon en el mundo entero.

Este evento denominado “Un día en la vida” se realiza en el teatro peruano japonés, y este domingo contará con la participación experimentados rockeros de la escena nacional como Carlos Guerrero, Tavo Castillo, Edmundo Delgado, Saúl Cornejo junto a músicos como Renzo Dalí, Carlo André Olide, Ale Iturrizaga, Jeremy Castillo y más.

Hugo Salazar fue el encargado de dar las palabras en la apertura de los dos conciertos donde la escenografía, las luces, efectos, lograron una parafernalia especial en esta edición cuyo concepto es mostrar “La Caverna”, el pub donde los cuatro de Liverpool iniciaron toda su historia musical en la década de los sesenta.

En medio de esta propuesta escénica, los músicos e intérpretes regalaron canciones como “I want to hold your hand”, “Twis & Shout”, “Hey Jude”, “Yestarday”, entre otras clásicas que lograron emocionar a los asistentes.

También fue destacable la participación de reconocidos invitados y numerosas sorpresas como el elenco del taller de UDV que participó con un número Happy Christmas.

“Fueron dos noches increíbles, en la que viajamos con ustedes, a través del tiempo y con la mejor música del mundo: la de The Beatles. Hoy repetimos la fiesta en el Peruano Japonés”, indicó Edmundo Delgado, gestor de este evento que DEA Conciertos realiza 34 años ininterrumpidamente. Las entradas se pueden conseguir en Teleticket.

