Michael Johnson, un adulto mayor de origen británico establecido en Lima, cumplirá este domingo 27 de octubre uno de sus mayores sueños: asistir por primera vez a un concierto de Paul McCartney y conocerlo en persona. La oportunidad se dio gracias a un concurso organizado por el ‘streaming’ “La Roro Network”, que ganó tras recibir la mayoría de votos. Impulsado por el publicista y creador de contenido Carlos Orozco, dueño del espacio digital, el sorteo invitaba a que sus seguidores compartan historias personales sobre el impacto del ex Beatle en sus vidas para obtener entradas al evento.

Daniella Paredes Johnson, nieta de Michael, decidió grabarlo mientras relataba su historia, compartiéndola en TikTok el pasado 21 de octubre. “Soy inglés de nacimiento y nunca he ido a un concierto. Quiero que mi primera vez sea de Paul McCartney”, contó Michael en uno de los videos, donde añadió también que fue seguidor del ex Beatle desde hace 60 años. También reveló que sus canciones favoritas son “Band on the Run” y “Live and Let Die”, y expresó su deseo de “saludarlo en persona por estos 60 años de gusto musical que le dio”.

Finalmente, el 23 de octubre, Daniella sorprendió a su abuelo con la noticia: “Tata, ¿ya tienes tu camisa para conocer a Paul McCartney? ¡Ganaste!” , anunció en un video publicado en la misma red social. La respuesta de Michael fue emotiva, agradeciendo a todos los usuarios de Internet que lo apoyaron. “Gracias a todos los que nos unieron en esta buena causa. Los quiero mucho, aunque no los conozco”, comentó emocionado tras celebrar dar golpes a una mesa como acto de celebración.

Michael compitió con otros cuatro fans del ex Beatle, quienes también compartieron sus historias, pero fue él quien se llevó el respaldo de la audiencia. Este domingo, en el concierto que McCartney realizará en el Estadio Nacional de Lima, Johnson estará en primera fila y al final del evento tendrá un encuentro con su compatriota y admirado artista. Este será el primer concierto de Johnson.

Paul McCartney en Lima: ¿volverá por segunda vez?

Ante la alta demanda de los fanáticos, muchos de los cuales están dispuestos a pagar grandes sumas por una entrada para ver a Paul McCartney, el organizador del concierto, César Ramos de MasterLive, descartó la posibilidad de una segunda fecha debido a la apretada agenda del artista.

“Es poco probable que vuelva al Perú o que se abra una nueva fecha. Estamos hablando de un cantante icónico que rara vez visita nuestro país y cuyas canciones son atemporales y reconocidas por todos”, comentó en una entrevista con El Comercio.

A pocas horas del esperado concierto de Paul McCartney en Lima, el ex Beatle se reencontrará con el público peruano luego de 13 años ausente, en un evento cuyas entradas se agotaron rápidamente. La presentación forma parte de su gira “Got Back”, que ha recorrido países de Sudamérica como Uruguay, Argentina y Chile, y próximamente llegará a Perú este 27 de octubre en el Estadio Nacional.

Por otro lado, basándose en los repertorios de sus presentaciones en otros países, se espera que Paul McCartney interprete algunos de sus temas más icónicos, como “A Hard Day’s Night”, “Let Me Roll It”, “Love Me Do”, “Blackbird”, “Now and Then”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da” y “Get Back”, además de los emblemáticos “Let It Be” y “Hey Jude”, entre otros. Estas canciones forman parte de su legado como miembro de The Beatles y de su etapa con Wings.