Todo va quedando listo para el concierto de Paul McCartney en el Estadio Nacional este domingo 27 de octubre. El ícono de la música y exintegrante de The Beatles llegó a la capital peruana la noche del 24 de octubre, procedente de Córdoba, Argentina, donde en la víspera ofreció un show ante más de 50 mil personas.

El exBeatle arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez y, de inmediato, pasó los controles respectivos para luego ser trasladado en una camioneta hacia su hotel ubicado en el distrito de Miraflores.

Desde su llegada al aeropuerto, Paul McCartney recibió el cálido recibimiento de sus fans peruanos, quienes esperaron su llegada en los exteriores del hotel donde el exBeatle permanecerá todo el fin de semana.

Cabe señalar que, lejos de pasar de largo para evitar a la multitud, Paul McCartney retribuyó al cariño de su público con un gran saludo. Los fans le dieron la bienvenida y él respondió con una gran sonrisa, incluso se detuvo por breves segundos para escuchar el cántico de sus seguidores que coreaban su nombre.

A sus 82 años, Paul McCartney regresa al Perú para ofrecer un nuevo concierto como parte de su gira mundial “Got Back”. Esta será su tercera vez sobre un escenario peruano, siendo la primera vez en 2011 y la segunda en 2014.

Cabe señalar que, antes de llegar a Perú para su show, el exBeatle ya ha paseado su talento por países como Uruguay, Argentina, Brasil y Chile. Paul McCartney se presentará este domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional de Lima en un concierto que logró el histórico sold out horas después del inicio de venta de entradas.

Sobre el concierto de Paul McCartney en Lima

Paul McCartney, ícono de la música mundial, está de regreso en nuestro país, luego de diez años de ausencia para brindar un concierto único y espectacular. La superestrella británica, nos engalana nuevamente con su presencia gracias a su tour mundial “Got Back”, que empezó con rotundo éxito en Estados Unidos en el 2022 y que hoy, luego de tanta espera, lo trae a Perú.

El ex Beatle prometió pisar nuevamente nuestro país y así lo hace tras diez años de ausencia. Será un verdadero lujo y una única oportunidad para disfrutar de su último trabajo musical y los éxitos de todos los tiempos que nos tienen acostumbrados. Sir Paul no necesita mayor carta de presentación. Su música ha recorrido el planeta y se ha mantenido vivo en el corazón de los amantes del amor y la esperanza. Así pues, la superestrella llega a nuestro país para quedarse.

Temas emblemáticos como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchas más, son una experiencia cualquier fanático no podrá perderse en este súper concierto programado para el domingo 27 de octubre en el estadio Nacional, la segunda vez que el artista pisa el recinto deportivo y su tercera experiencia en el país.

