A pocos días de su llegada a Lima este domingo 27 de octubre, para ofrecer un esperado concierto como parte de su gira mundial “Got Back Tour”, Paul McCartney se encuentra cumpliendo algunas presentaciones en la región, donde hizo gala de su talento con una larga lista de canciones que forman parte del setlist de su tour.

Tras su paso por Uruguay, Chile, Brasil y Argentina, Paul McCartney llegará a Lima con lo mejor de su repertorio musical, que repasará sus vastos años de trayectoria y sus diversas etapas en Wings y The Beatles.

¿Qué canciones interpretará Paul McCartney en el Estadio Nacional de Lima?

En abril de 2022, Paul McCartney dio inicio a su gira “Got Back” en Washington, cumpliendo su primer ciclo de conciertos tras la pandemia del COVID-19. Ahora, poco más de dos años después, el integrante de The Beatles regresa a Latinoamérica con una fecha en Perú.

La aventura por la región inició en Uruguay, donde ofreció un multitudinario concierto donde cantó 37 temas, los cuales incluían éxitos de The Beatles, temas de su etapa en Wings y éxitos propios. En el arranque de su gira por Latinoamérica, estos fueron los temas que sonaron:

A Hard Day’s Night (The Beatles)

Junior’s Farm (Wings)

Letting Go (Wings)

She’s a Woman (The Beatles)

Got to Get You Into My Life (The Beatles)

Come On to Me

Let Me Roll It (Wings)

Getting Better (The Beatles)

Let ‘Em In (Wings)

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings)

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face (The Beatles)

In Spite of All the Danger (The Quarrymen)

Love Me Do (The Beatles)

Dance Tonight

Blackbird (The Beatles)

Here Today

Now and Then (The Beatles)

New

Lady Madonna (The Beatles)

Jet (Wings)

Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles)

Something (The Beatles)

Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles)

Band on the Run (Wings)

Get Back (The Beatles)

Let It Be (The Beatles)

Live and Let Die (Wings)

Hey Jude (The Beatles)

Encore

I’ve Got a Feeling (The Beatles)

I Saw Her Standing There (The Beatles)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (The Beatles)

Helter Skelter (The Beatles)

Golden Slumbers (The Beatles)

Carry That Weight (The Beatles)

The End (The Beatles)

Sobre el concierto de Paul McCartney

Paul McCartney, ícono de la música mundial, está de regreso en nuestro país, luego de diez años de ausencia para brindar un concierto único y espectacular. La superestrella británica, nos engalana nuevamente con su presencia gracias a su tour mundial “Got Back”, que empezó con rotundo éxito en Estados Unidos en el 2022 y que hoy luego de tanta espera lo trae a Perú.

El ex Beatle prometió pisar nuevamente nuestro país y así lo hace tras diez años de ausencia. Será un verdadero lujo y una única oportunidad para disfrutar de su último trabajo musical y los éxitos de todos los tiempos que nos tienen acostumbrados. Sir Paul no necesita mayor carta de presentación. Su música ha recorrido el planeta y se ha mantenido vivo en el corazón de los amantes del amor y la esperanza. Así pues, la superestrella llega a nuestro país para quedarse.

Temas emblemáticos como “Hey Jude”, “Live and Let Die”, “Band on the Run”, “Let It Be” y muchas más, son una experiencia cualquier fanático no podrá perderse en este súper concierto programado para el domingo 27 de octubre en el estadio Nacional, la segunda vez que el artista pisa el recinto deportivo.

Tras estrellarse una avioneta, cuatro niños indígenas luchan por sobrevivir en la selva amazónica colombiana, apoyándose en la sabiduría ancestral, mientras se desarrolla una misión de rescate sin precedentes. Dirigido por el ganador del Oscar, Orlando Von Einsiedel, este documental narra la increíble historia desde el punto de vista de quienes participaron en este épico rescate: familiares de los niños, comunidades y líderes indígenas y el Ejército colombiano. (Video: Netflix)