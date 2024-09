Este 26 de septiembre de 2024, el documental “One Hand Clapping”, que explora el proceso creativo detrás del icónico álbum homónimo de Paul McCartney & Wings, llegará a los cines peruanos. Dirigido por David Litchfield, evoca las grabaciones de 1974 en los legendarios estudios Abbey Road, donde la banda ofreció una sesión en vivo del disco, que no fue vendido.

El documental captura a McCartney y su banda en un ambiente relajado, mostrando momentos inéditos de sesiones en vivo, entrevistas y actuaciones acústicas. Uno de los aspectos más destacados de la cinta son las “Backyard Sessions”, donde Paul toca en solitario algunos de sus temas más queridos. “Es genial recordar ese período y ver el pequeño espectáculo en vivo que hicimos. Fue un gran momento para la banda, comenzamos a tener éxito con Wings”, comentó Paul sobre el proyecto.

Las imágenes, restauradas en 4K, también incluyen canciones icónicas como Band on the Run, Live and Let Die, Jet y Maybe I’m Amazed, así como versiones reinventadas de clásicos de The Beatles como Let It Be y Lady Madonna. A lo largo de los años, partes del material se filtraron a través de versiones pirata, pero esta es la primera vez que se publica el documental completo, con varias canciones adicionales grabadas fuera de cámara.

El estreno de “One Hand Clapping” en Perú será en cadenas de cine como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis, y las entradas ya están disponibles en preventa. Los precios varían, pero rondan los S/18.00, dependiendo de la sala y ubicación.