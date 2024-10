El equipo de Paul McCartney, en conjunto con la productora de conciertos MasterLive, ha donado 17 entradas para el concierto que el ex Beatle ofrecerá el domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional. Los boletos están reservadas exclusivamente para personas invidentes.

Por ello, la Unión Nacional de Ciegos del Perú (UNCP) recibió las entradas y organizó un sorteo para distribuirlas entre su comunidad, mismo que se realizará este jueves 24 de octubre a las 6 p.m. Los interesados en participar podrán inscribirse contactándose con la organización.

A pocas horas del esperado concierto de Paul McCartney en Lima, el ex Beatle se reencontrará con el público peruano tras 13 años de ausencia, en un evento cuyas entradas se agotaron rápidamente. La presentación forma parte de su gira “Got Back”, que ha recorrido países de Sudamérica como Uruguay, Argentina y Chile, y próximamente llegará a Perú.

Por otro lado, basándose en los repertorios de sus presentaciones en otros países, se espera que Paul McCartney interprete algunos de sus temas más icónicos, como “A Hard Day’s Night”, “Let Me Roll It”, “Love Me Do”, “Blackbird”, “Now and Then”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da” y “Get Back”, además de los emblemáticos “Let It Be” y “Hey Jude”, entre otros. Estas canciones forman parte de su legado como miembro de The Beatles y de su etapa con Wings.

Ante la alta demanda de los fanáticos, muchos de los cuales están dispuestos a pagar grandes sumas por una entrada para ver a Paul McCartney, el organizador del concierto, César Ramos de MasterLive, descartó la posibilidad de una segunda fecha debido a la apretada agenda del artista.

“Es poco probable que vuelva al Perú o que se abra una nueva fecha. Estamos hablando de un cantante icónico que rara vez visita nuestro país y cuyas canciones son atemporales y reconocidas por todos”, comentó en una entrevista con El Comercio.