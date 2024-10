El cantautor peruano Gian Marco reveló que no pretende iniciar una carrera actoral con “Mi vida en sol mayor”, unipersonal que presentará en La Cúpula de las Artes de Surco a partir del 24 de noviembre. Mediante una conferencia de prensa, el artista refirió que pretende mostrar episodios de su vida para que el público se identifique.

“‘Mi vida en sol mayor’ quiero que la gente sienta lo que yo sentí en los diferentes momentos de mi vida, aquí revelo tanto las partes hermosas como las difíciles de mi vida, mis sueños cumplidos y los que aún persigo, muy pronto voy a reunirme con mi público desde otra faceta, y estoy muy emocionado”, dijo el intérprete.

De otro lado, Gian Marco añadió: “Vamos a contar las cosas con mucho respeto, no estoy empezando una carrera actoral, lo mío es la música, pero esto me ayuda mucho en mi vida artística”, para luego hablar sobre su reciente nominación a los Latin Grammy 2024, en las categorías de “Mejor canción del año” y “Mejor Álbum vocal pop tradicional” con su tema y disco “Aún me sigo encontrando”.

“Sería un regalo maravilloso ganar estos premios, un impulso para mi carrera. Yo voy con toda la ilusión del mundo”, dijo ante la prensa reunida. “Mi vida en sol mayor” se estrenará desde el 24 de octubre al 10 de noviembre, de jueves a lunes. Las entradas están a la venta en Teleticket, con precios que van desde los S/ 50.