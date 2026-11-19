Becky Armstrong, reconocida actriz y cantante tailandesa-británica, llegará a Lima el próximo 20 de enero de 2027 como parte de “UNSPOKEN: 1ST WORLD TOUR”, su primera gira mundial que incluye una parada en Perú.

Rebecca Armstrong, conocida artísticamente como Becky Armstrong, se ha convertido en una de las figuras jóvenes más reconocidas del entretenimiento tailandés. Su popularidad creció gracias a su participación en producciones como “GAP: The Series” y “The Loyal Pin”.

Ahora, la artista inicia una nueva etapa profesional al apostar por su faceta musical. Bajo el nombre de “UNSPOKEN”, presenta un proyecto que da identidad a su primera gira mundial y que representa una oportunidad para mostrar otra dimensión de su talento.

Becky Armstrong como Nanno en la serie antológica "La chica nueva: El reinicio" (Foto: Netflix)

A través de las redes sociales, sus fans ya vienen expresando su emoción por este esperado encuentro y la posibilidad de compartir una noche especial con la intérprete.

El espectáculo se realizará el miércoles 20 de enero de 2027, a las 7 p.m., en el Auditorio del Pentagonito, en Lima. De esta manera, la capital peruana formará parte del recorrido internacional de Becky.

Las entradas para la presentación de Becky Armstrong estarán disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Becky Armstrong como Nanno en la serie antológica "La chica nueva: El reinicio" (Foto: Netflix)

Con esta gira, Becky Armstrong llevará por primera vez su propuesta musical a los escenarios peruanos como parte de una gira mundial, la cual continuará por diversos países de la región.