La intérprete Iza Quilcat, de raíces peruanas, hace quince días aproximadamente lanzó un nuevo tema de su composición titulado “Quiero Olvidar” que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y que viene gustando a todo el público que la sigue en sus redes sociales.

«Quiero olvidar» nace de la necesidad de representar sus raíces peruanas y compartirlas desde su experiencia como cantante y compositora multicultural. Producida por el maestro Rodolfo Castillo, con quien he venido desarrollando su proyecto musical en Miami, la canción es un tributo a la cumbia peruana que combina su esencia con una propuesta latina joven, fresca y contemporánea. Busca conectar con nuevas generaciones y llevar nuestra identidad más allá de las fronteras.

Como todas sus canciones, «Quiero olvidar» parte de mi propia composición. Su letra retrata una contradicción dolorosa: querer olvidar a un gran amor para recuperar la paz, mientras el deseo de saber de él y seguir cada uno de sus pasos impide soltarlo. De esa lucha entre la memoria y las ganas de seguir adelante nace el título.

La grabación cuenta con la participación de músicos peruanos con trayectoria internacional, como Bredie Zúñiga y Giovanni Machuca, quien ha participado en proyectos nominados al Latin Grammy. Su aporte conecta la producción con la sensibilidad y la riqueza musical del Perú.

¿Quién es Iza Quilcat?

Iza Quilcat tiene 25 años, con raíces arequipeñas y una historia marcada por la música y el encuentro entre culturas. Ha vivido en Venezuela, Colombia, Perú, México y Bélgica, experiencias que enriquecen su identidad y su propuesta artística. Actualmente reside en Monterrey, México. Habla tres idiomas: español, su lengua materna, inglés y alemán.

Realizó sus estudios entre México y Europa y, en 2024, se graduó de la Licenciatura en Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Durante su etapa universitaria realizó horas de servicio en el área de producción musical de su universidad, donde comenzó a conocer la industria musical de Monterrey y tuvo sus primeras experiencias de grabación en estudios profesionales.

SOBRE EL AUTOR