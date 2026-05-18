Laura Pausini sigue conquistando escenarios y cautivando a su público en cada presentación que realiza con su gira “Lo Canto World Tour”. Esta vez, durante su show en Kaseya Center de Miami, sorprendió a los asistentes al invitar a Camila Cabello a cantar juntas “Víveme”, uno de los temas más emblemáticos de la cantante italiana.

El emotivo concierto ocurrió durante la presentación número 19 de la gira “Lo Canto World Tour”, coincidiendo además con el cumpleaños 52 de Laura Pausini. La cantante confesó ante el público que cantar junto a Camila Cabello era el único regalo que deseaba para esta fecha especial.

“Cuando todas las personas que trabajan conmigo me preguntaron qué quería, les dije que no quería regalos de plástico. Quería cantar con Camila”, reveló la artista italiana ante el público.

Ambas artistas ofrecieron una versión íntima y conmovedora de “Víveme”, balada lanzada originalmente en 2004 y convertida en un himno romántico. La química sobre el escenario, las miradas cómplices y los abrazos durante la interpretación hicieron que el momento sea único y especial.

Por su parte, Camila Cabello también expresó su emoción al cantar junto a la intérprete de “Volveré junto a ti”, y escribió a través de su cuenta oficial de TikTok. “Recuerdo haberla cantado en mi habitación cuando tenía 12 años, soñando con este instante. La voz de una diosa. Te quiero, un honor cantar contigo”.

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Por otro lado, la cantante italiana usó su cuenta oficial de Instagram, para compartir su propia versión del momento con palabras que emocionaron a sus fans. “Tenía un deseo para mi cumpleaños… cantar con Camila, ¡y se cumplió! Amo tu voz, Camila, y amo poder compartir mi voz con la tuya. Eres un amor. ¡Mi casa siempre será la tuya!”.

Laura Pausini canta junto a Camila Cabello en un emotivo concierto en Miami. (Foto: Captura de video de TikTok / @camilacabello)

El concierto tuvo además un fuerte valor simbólico para la comunidad latina en Miami. Camila Cabello creció en esa ciudad tras emigrar desde Cuba cuando era pequeña, mientras que Laura Pausini ha construido durante décadas una sólida conexión con el público hispano gracias a sus discos en español y sus giras internacionales por Latinoamérica.