Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Laura Pausini canta junto a Camila Cabello en un emotivo concierto en Miami. (Foto: Instagram /@laurapausini)
Laura Pausini canta junto a Camila Cabello en un emotivo concierto en Miami. (Foto: Instagram /@laurapausini)
Por Redacción EC

Laura Pausini sigue conquistando escenarios y cautivando a su público en cada presentación que realiza con su gira “Lo Canto World Tour”. Esta vez, durante su show en Kaseya Center de Miami, sorprendió a los asistentes al invitar a Camila Cabello a cantar juntas “Víveme”, uno de los temas más emblemáticos de la cantante italiana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.