Ana Torroja volvió a captar la atención de sus seguidores tras protagonizar un emotivo dúo junto a Laura Pausini durante el concierto de la italiana en la Arena Ciudad de México. El encuentro musical ocurrió pocos días antes de la llegada de la cantante española al Perú como parte de su gira internacional “Se ha acabado el show”.

Durante más de tres horas de espectáculo, Laura Pausini repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera frente a miles de asistentes mexicanos. Sin embargo, uno de los momentos más celebrados de la noche fue la aparición sorpresa de Ana Torroja sobre el escenario.

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Ambas artistas interpretaron el clásico “Hijo de la Luna”, tema inmortalizado por Mecano, generando una ovación inmediata del público. La presentación destacó por la conexión y complicidad entre las cantantes, quienes emocionaron a los asistentes con una interpretación cargada de nostalgia y sensibilidad.

Ana Torroja canta a dúo con Laura Pausini como previa a su concierto en Perú. (Foto: Difusión)

Tras el concierto, Laura Pausini compartió un mensaje dedicado a Ana Torroja en sus redes sociales. “¡Qué gran emoción poder cantar ‘Hijo de la Luna’ contigo, mi adorada Ana Torroja!”, escribió la artista italiana, resaltando además la admiración y amistad que mantiene con la española.

La participación de Ana Torroja en México ocurre en medio de la gira promocional de su nuevo álbum y a pocos días de reencontrarse con el público peruano. La exintegrante de Mecano llegará a Lima este 3 de junio para ofrecer un concierto en el Auditorio del Colegio San Agustín, en San Isidro.

El espectáculo forma parte de su tour “Se ha acabado el show”, una propuesta renovada con la que la cantante recorre España y Latinoamérica. El repertorio incluirá nuevas canciones como “A veces” y “Problemas de conversación”, además de los éxitos más recordados de su etapa con Mecano.

Las entradas para el concierto de Ana Torroja en Lima ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. Los precios van desde los S/42 (zona Duele el amor con precio regular).