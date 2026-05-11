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Ana Torroja canta a dúo con Laura Pausini como previa a su concierto en Perú. (Foto: Difusión)
Ana Torroja canta a dúo con Laura Pausini como previa a su concierto en Perú. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Ana Torroja volvió a captar la atención de sus seguidores tras protagonizar un emotivo dúo junto a Laura Pausini durante el concierto de la italiana en la Arena Ciudad de México. El encuentro musical ocurrió pocos días antes de la llegada de la cantante española al Perú como parte de su gira internacional “Se ha acabado el show”.

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