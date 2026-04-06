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Ana Torroja confirma concierto en Perú el próximo miércoles 3 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín. (Foto: Difusión)
Ana Torroja confirma concierto en Perú el próximo miércoles 3 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La cantante española Ana Torroja regresa al Perú con su esperado tour “Se ha acabado el show”, una gira internacional que la trae de vuelta a los escenarios con un show renovado. El concierto se realizará el próximo miércoles 3 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín, en San Isidro.

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