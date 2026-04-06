La cantante española Ana Torroja regresa al Perú con su esperado tour “Se ha acabado el show”, una gira internacional que la trae de vuelta a los escenarios con un show renovado. El concierto se realizará el próximo miércoles 3 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín, en San Isidro.

Las entradas para este espectáculo ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline, donde los seguidores de la exintegrante de Mecano podrán asegurar su presencia en el esperado concierto.

En esta nueva gira, Ana Torroja presenta un espectáculo con una puesta en escena renovada, en el que combina sus más recientes lanzamientos con los grandes éxitos que marcaron su trayectoria. Temas icónicos de su etapa con Mecano, así como de su carrera como solista, formarán parte de su repertorio.

El tour acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, el cual ya está disponible en plataformas digitales. Este trabajo incluye canciones como “A veces”, “La maleta”, “Problemas de conversación” y el tema que da nombre al disco, reflejando una evolución artística que apuesta por nuevos sonidos.

Ana Torroja confirma concierto en Perú el próximo miércoles 3 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín. (Foto: Difusión)

Lejos de representar una despedida, “Se ha acabado el show” simboliza el inicio de una nueva etapa en la carrera de la cantante. El álbum ha sido producido por Andrés Levin y Pablo Stipicic, y compuesto por la propia artista junto a Raúl Gómez (GOMZ) y Liam Garner, consolidándose como su primer trabajo completamente escrito por ella.

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Este proyecto también marca el inicio de su alianza con Altafonte, una colaboración que impulsa a Ana Torroja a explorar caminos más íntimos y personales dentro de su música. Esta nueva dirección artística se ve reflejada tanto en el disco como en la propuesta escénica del tour.

Ana Torroja confirma concierto en Perú el próximo miércoles 3 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín. (Foto: Difusión)

La gira internacional ya ha recorrido diversas ciudades de España como Madrid, Valencia y Barcelona, además de importantes escenarios en Latinoamérica. Ana Torroja llegará a Lima el próximo 3 de junio para un show en el Auditorio del Colegio San Agustín.