El Comercio
·
opinion
·
vuelo de libelo

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Cada loco con su tema

Sánchez perfila a José Domingo Pérez para Justicia y a Antauro Humala para Interior. 

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Roberto Sánchez no solo se siente seguro de su paso a la segunda vuelta, sino que, al parecer, está convencido de que la ganará. Asistido por esa certidumbre, ha comenzado a barajar nombres para algunas carteras y se ha internado en elaboraciones teóricas que retan el pensamiento aristotélico. Como cuando dice: “nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano”. Lo segundo, como se sabe, es imposible sin lo primero. Pero el candidato de Juntos por el Perú (JP) daría la impresión de tener una receta alternativa para lograrlo. Buena suerte con eso.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.