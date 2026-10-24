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Nieto y los cabellicos

A los congresistas del Partido del Buen Gobierno, uno a uno, se los puede llevar el aire.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Composición: El Comercio
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    A pesar de tener edad para ser más bien abuelo, Jorge Nieto luce una cabellera más que decorosa. Hasta envidiable, podría decir alguien como Alfonso López Chau, que, a pesar de ser solo un año mayor que él, exhibe los embates de la alopecia de un modo mucho más dramático. El líder del Partido del Buen Gobierno (PBG) tiene desde luego entradas a cada lado de la frente, pero conserva sobre la testuz una avanzada capilar que, adecuadamente cultivada, podría adquirir ribetes de penacho. Bien por él.

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