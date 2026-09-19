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El viejo truco de las facultades denegadas

El ardid político que ha devenido enredo.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición e ilustración: El Comercio
    Composición e ilustración: El Comercio

    Dos recientes encuestas le han traído noticias ingratas a la presidente Fujimori. Se trata de sondeos llevados a cabo por las empresas Ipsos y Datum, las más reputadas del medio, y por ello la información que presentan merece ser tomada en serio. En ambas, la aprobación de su gestión ha caído de manera importante en solo un mes y es ahora superada por la desaprobación. Ipsos ha registrado un desplome de 15 puntos porcentuales –de 57% a 42%– de lo primero y un incremento de 23 puntos porcentuales –de 25% a 48%– de lo segundo; mientras que Datum reporta un bajón de 18 puntos porcentuales –de 60% a 42%– en la aprobación y un repunte de 20 puntos porcentuales –de 24% a 44%– en la desaprobación. Desde luego, nadie en su sano juicio esperaba que las cifras de las mediciones de estreno se mantuvieran intactas por mucho tiempo, pero una caída de 15 o más puntos porcentuales en la popularidad de la mandataria en apenas 30 días es como para empezar a angustiarse. Si esto es así hoy que el Fenómeno del Niño no ha desatado todavía realmente su furia sobre nosotros, cabe preguntarse cómo será la cosa una vez que empiece a causar los devastadores estragos que sabemos que inexorablemente causará… Para fortuna de la señora Fujimori, la oposición a su gobierno está conformada por poco menos que los Tres Chiflados y la posibilidad de que alguno de ellos capitalice la pérdida de respaldo que ella está padeciendo luce por el momento remota. Pero si el desmoronamiento de las simpatías que la alumbran continúa a este ritmo, o Larry o Curly o Moe acabará por parecerle sensato a un sector de la población y ahí sí que sonamos. Porque el retorno de la necedad al núcleo de la toma de decisiones en el país estará asegurado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.