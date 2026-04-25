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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La banda embrujada ataca de nuevo

La penosa performance de Balcázar todavía no acaba.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    Ilustración; Composición GEC
    Ilustración; Composición GEC

    De todas las bandas que causan hoy zozobra en el país, la más peligrosa es la presidencial. Objeto embrujado y con vida propia, daría la impresión de ser un ‘horrocrux’ que J.K. Rowling olvidó incluir en la saga de Harry Potter. Como el guardapelo de Salazar Slytherin o el anillo de Sorvolo Gaunt, la banda acaba por poseer al individuo que la porta, forzándolo a incurrir en conductas tan torpes como perversas. Conductas, además, que a la larga lo arrastran a la perdición. Para no ir muy atrás en nuestra historia, recordemos por ejemplo a Pedro Castillo pronunciando su mensaje golpista, a Dina Boluarte aceptando las ofrendas de su ‘wayki’ o a José Jerí yéndose furtivamente de chifas en busca de un menú nunca esclarecido. A cada uno de ellos, la gracia le costó el puesto, y resulta inevitable pensar que, en su lugar, cualquier otro habría evitado un proceder tan temerario. Pero la banda embrujada le contagia a quien la ciñe una sensación de omnipotencia, la engañosa ilusión de que aporreando un poco la mesa conseguirá que el mundo se acomode a sus caprichos. Nada más falso, desde luego. Pero para cuando las víctimas de su hechizo lo comprenden, ya es demasiado tarde. La banda ha empezado a escurrírseles sutilmente del cuerpo, preparándose para saltar sobre su próxima presa. Y eso es lo que parecería haber sucedido esta semana con José Balcázar y su majadero afán de dar marcha atrás en el proceso de compra de los aviones F-16. El hombre parloteó, ninguneó ministros, mintió… y al final quedó como un gobernante desautorizado y despojado de las ínfulas del poder. Como un embrollón fallido que, al verse descubierto, solo atinó a balbucear incoherencias.

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