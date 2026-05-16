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¿Chotear al chotano?

El dilema que agobia a Sánchez al asomarse a la segunda vuelta.

    Mario Ghibellini
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    Periodista

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La palabra ‘chotear’ es un glorioso peruanismo. Es cierto que la usan también en otros lugares de Latinoamérica, pero con sentidos completamente distintos al que nosotros le otorgamos. Esto es, el de practicar un descarte despreciativo de algo o alguien. La circunstancia de que los habitantes de esta hermosa tierra del sol nos hayamos visto obligados a inventar un nombre para aludir a tan desdeñoso ejercicio sugiere, desde luego, que somos particularmente aficionados a él. Y la política es uno de los terrenos en donde mejor podemos notarlo.

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