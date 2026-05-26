El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, lanzó críticas contra sectores de izquierda política que, según afirmó, han optado reiteradamente por respaldar candidaturas consideradas como el “mal menor”, pese a que luego terminan generando mayores consecuencias negativas para el país.

Durante una entrevista en Exitosa Radio, Nieto sostuvo que esta situación se repitió en los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Castillo e incluso Alberto Fujimori.

“Fujimori en el 90, la izquierda entró y prohijó a Fujimori. Entonces, tienen que hacerse cargo de las consecuencias de elegir permanentemente al mal menor que termina siendo un mayor mal”, afirmó.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, Jorge Nieto, excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, cuestionó la estrategia política de sectores de izquierda en las elecciones. “La izquierda tiene que asumir las consecuencias de elegir permanentemente al mal menor… pic.twitter.com/QrnJZG7MAL — Exitosa Noticias (@exitosape) May 26, 2026

En esa línea, cuestionó el respaldo que algunos sectores progresistas dieron a Pedro Castillo durante la campaña presidencial del 2021 y responsabilizó a esos grupos por las consecuencias posteriores del gobierno.

“La izquierda estuvo detrás de la elección de Pedro Castillo y nos heredaron a Dina Boluarte y a sus 50 muertos. Tienen que asumir alguna vez, tienen que hacer autocrítica de lo que han hecho”, señaló.

Nieto también recordó la experiencia del gobierno de Ollanta Humala, asegurando que quienes impulsaron su candidatura terminaron alejados rápidamente del poder.

“Un sector de la izquierda dijo: ‘Vamos con Ollanta, es la transformación’. ¿Qué pasó? Seis meses después los botaron del gobierno y salieron con el rabo entre las piernas”, manifestó.

El excandidato presidencial sostuvo, además, que existe un sector político que evita asumir el costo de construir organizaciones propias, pero luego se suma a candidaturas con posibilidades de triunfo.

“Es un sector que está muy cómodo en sus espacios laborales, no tiene la entereza de asumir el riesgo político de ingresar a armar un partido, de construir una opción política para el país, pero están prestos para sumarse a aquel que gane”, indicó.

Voto viciado

Nieto defendió también la postura de voto viciado promovida por el Partido del Buen Gobierno de cara a la segunda vuelta electoral, señalando que representa una toma de distancia frente a la polarización política.

“Nuestro voto viciado no es solamente un señalamiento de que hay un espacio que combate la polarización, sino también una distancia ética y moral con esta forma de hacer política”, expresó.

Finalmente, rechazó las críticas de quienes lo acusan de intentar acercarse al poder y aseguró que en varias oportunidades decidió no incorporarse a gobiernos.

“Cuatro veces me han ofrecido entrar al gobierno y cuatro veces lo he rechazado. Yo renuncié al cargo de ministro de Defensa y me dicen acomodaticio”, afirmó.