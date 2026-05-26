Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno viciar la cédula de la segunda vuelta. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Jorge Nieto pidió a los votantes del Partido del Buen Gobierno viciar la cédula de la segunda vuelta. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, lanzó críticas contra sectores de izquierda política que, según afirmó, han optado reiteradamente por respaldar candidaturas consideradas como el “mal menor”, pese a que luego terminan generando mayores consecuencias negativas para el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: