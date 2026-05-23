Farenheit 446

La idea de bomberos que, en lugar de extinguir el fuego, lo esparcen le pertenece al escritor estadounidense Ray Bradbury. En su novela “Farenheit 451”, él retrata una sociedad en la que los libros están prohibidos y cuadrillas de hombres provistos de lanzallamas son llamadas a actuar cuando una biblioteca clandestina es reportada a las autoridades. El título de la obra alude a la temperatura en la que, al contacto con el fuego, el papel se inflama y arde.

Ilustración: Composición GEC

La imagen viene a la memoria ahora que, ante la necesidad de presentar algo que se parezca a unos cuadros técnicos, Juntos por el Perú (JP) ha improvisado al exministro de Economía Pedro Francke como equívoco rescatista. Francke integró el primer gabinete del golpista Pedro Castillo y lo más memorable de su gestión fue su confesión sobre la envidia que le causaban algunos autos de alta gama que circulaban por la ciudad. “Yo veo en la calle algunos carros que me pica el ojo y me hinca el hígado”, fue lo que declaró aquella vez para justificar su afán de castigar a los poseedores de tales vehículos con impuestos progresivos. Renunció al cargo a los seis meses, con una carta en la que mencionaba vagamente la importancia de la lucha contra la corrupción, pero sorteaba toda tentación de denunciar claramente la que imperaba en ese momento en el gobierno. De cualquier forma, en medio del páramo intelectual que rodea a Roberto Sánchez, su aparición debía causar la impresión de que un candidato al Nobel se había materializado de pronto en la vitrina de JP, sacando al partido del serio apuro en que se encontraba a pocos días del debate “técnico”. Las cosas, sin embargo, no salieron exactamente como se esperaba.

–A que no me quemo–

Francke tenía por evidente misión tranquilizar a los votantes que respaldaron a otros postulantes en la primera vuelta y que ahora se sentían poco dispuestos a apoyar a Sánchez en el balotaje por las pastruladas que había anunciado en los últimos meses en materia económica. Sobre todo, por lo que había dicho acerca de Julio Velarde y su rol frente al Banco Central de Reserva. Sánchez, como se recuerda, se dirigió hace poco a Velarde para advertirle que en su primer día de gobierno lo echaría del puesto. “Usted es una vergüenza”, le espetó. Y, con energía solamente igualada por la ignorancia que exhibió con respecto a las funciones que cumple el BCR, remató: “el oro, el litio, el gas, el petróleo es (sic) de todos los peruanos; no le pertenece a usted”. La misión de Francke era, pues, imposible. Pero él trató igual y en una entrevista afirmó esta semana que había que “buscar la continuidad” de Velarde en la mentada institución y que era partidario de su ratificación. El problema fue que le preguntaron también por la presencia de Antauro Humala en el entorno de Sánchez y, ante el riesgo de quemarse con cualquier indicio de proximidad al asesino de policías, decidió convertir su manguera extintora en una dispensadora de fuego. “Descarto totalmente que sea parte del equipo y si él entrara, yo saldría en el mismo instante”, afirmó tajante y sin dudar en definirlo a continuación como un “personaje nefasto”… Difícil discrepar, claro, pero sucede que al desplegar tales llamaradas sobre el cabecilla etnocacerista, Francke estaba flambeando también a Sánchez, que en su mitin de cierre de campaña de la primera vuelta proclamó: “La lucha contra el crimen estará en manos de nuestro mayor, el compatriota Antauro Humala”. Dejémonos entonces de majaderías: la pertenencia del protagonista del Andahuaylazo al “equipo” de JP está confirmada. Y la temperatura a la que arden los sombreros chotanos también.