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Farenheit 446

La temperatura a la que arde un sombrero chotano. 

    Mario Ghibellini
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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La idea de bomberos que, en lugar de extinguir el fuego, lo esparcen le pertenece al escritor estadounidense Ray Bradbury. En su novela “Farenheit 451”, él retrata una sociedad en la que los libros están prohibidos y cuadrillas de hombres provistos de lanzallamas son llamadas a actuar cuando una biblioteca clandestina es reportada a las autoridades. El título de la obra alude a la temperatura en la que, al contacto con el fuego, el papel se inflama y arde.

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