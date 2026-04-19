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Corvetto y un proceso plagado de mentiras

“Cuando se recurre a la falsedad para intentar explicarlos, el principal capital que tiene una institución, que es la confianza, se desvanece”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ilustración: Giovanni Tazza
    ilustración: Giovanni Tazza

    El proceso electoral en Lima está manchado. Sabíamos que enfrentábamos la elección más compleja de nuestra historia, pero nunca imaginamos que se convertiría en el desastre del que somos testigos. Lo que debió ser una jornada democrática impecable se convirtió en una parodia colmada de improvisación, excusas y falta de seriedad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.