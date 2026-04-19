El acta de una entrevista de la Contraloría General de la República a Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, ha revelado nuevas irregularidades en el proceso electoral. Según reveló Cuarto Poder, en dicho documento, fechado el 14 de abril de 2026 –dos días después de las elecciones generales– el funcionario relata una serie de hechos que culminaron en retrasos en la distribución de material.

En la entrevista, Phang Sánchez relata que la ONPE adquirió 30 mil laptops, impresoras y 4538 módems para 2269 locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao. Sin embargo, también apunta que la distribución de varios de estos demoró porque, según indicó, los equipos se entregaron el pasado 7 de abril, pese a que, según el Plan Operativo Electoral (POE), debió darse entre el 20 de marzo hasta el 4 de abril.

El acta de Contraloría que contiene la entrevista que este órgano le realizó a Juan Phang, funcionario de la ONPE | Captura de video / Cuarto Poder

Esto ocurrió porque la ONPE tuvo que replegar 5441 kits, compuestos por una laptop y una impresora que fueron usadas para las jornadas de capacitación, situación que no estaba contemplada en el POE.

En la entrevista, Phang apuntó que la estiba de los equipos informáticos culminó el domingo 12 de abril, el mismo día de las elecciones, a las 4:30 a.m., pues los equipos replegados debían ser configurados, embalados y rotulados. “Todos éramos conscientes de que esto podía generar un atraso”, reveló Phang.

El funcionario indicó que esto le fue comunicado a José Samamé exgerente de Gestión Electoral de la ONPE, quien fue detenido en flagrancia por presunta omisión de funciones.

Fuente: captura de video / Cuarto Poder

Según conversaciones de WhatsApp adjuntas al documento, José Samamé le envió a Phang un nuevo cronograma el sábado 11 de abril a las 4:28 p.m. Este cronograma, sin embargo, contemplaba plazos irreales.

El documento de Contraloría habla de que el cronograma modificado indicaba un intervalo de 3 a 4 horas por ruta de distribución, mientras que “el promedio de horas para la entrega de una ruta es de 8 horas aproximadamente”.

Phang, según su testimonio, comentó esto verbalmente a Samamé y sugirió la entrega solo del material electoral, pero la respuesta fue negativa porque “se afectaría la meta institucional”.

Finalmente, Phang devela que entre las 10 y 11 a.m. del domingo 12 de abril, mientras varias mesas acusaban problemas para la instalación, recibió una orden verbal telefónica de Samamé indicándole que no se entregue equipos informáticos electorales porque no se utilizaría la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio de la ONPE (STAE).

Además, el documento rescata otro error: en el colegio Chinchaysuyo del distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, se reporta que ha llegado el cartel de candidatos de diputados de Lima Provincias, cuando debería haber llegado el de los candidatos de Junín.

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