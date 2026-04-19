Resumen

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Se revelan nuevas irregularidades por parte de la ONPE antes y durante las elecciones generales del 12 de abril | Foto: Andina / Referencial
Se revelan nuevas irregularidades por parte de la ONPE antes y durante las elecciones generales del 12 de abril | Foto: Andina / Referencial
Por Redacción EC

El acta de una entrevista de la Contraloría General de la República a Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral de la ONPE, ha revelado nuevas irregularidades en el proceso electoral. Según reveló Cuarto Poder, en dicho documento, fechado el 14 de abril de 2026 –dos días después de las elecciones generales– el funcionario relata una serie de hechos que culminaron en retrasos en la distribución de material.