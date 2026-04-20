Fotografías y videos registrados dentro de un almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lurín revelan que había camiones disponibles para el traslado de material electoral antes del pasado 12 de abril, contradiciendo las versiones que dio Piero Corvetto sobre una falta de unidades por parte de la empresa contratista.

Según el de Panorama, decenas de camiones de la empresa contratista Gálaga se encontraban dentro de los almacenes de la institución listos para operar antes del domingo 12, cuando se llevaron a cabo las Elecciones Generales 2026.

Las imágenes y videos registrados en el almacén de Lurín muestran que diversas unidades de transporte permanecieron inmovilizadas durante horas entre la noche del viernes 10 y la mañana del sábado 11 de abril. Asimismo, registros de conversaciones de WhatsApp revelan que el gerente de la empresa Gálaga informó al subgerente de producción electoral de la ONPE sobre la disponibilidad de 35 unidades vacías que esperaban cargar el material poco antes de la medianoche previa a la elección.

De acuerdo con la investigación, el retraso en el despliegue se debió a que el material electoral no estaba preparado para su distribución, presentándose falta de equipos informáticos, actas y la ausencia de comisionados de la ONPE necesarios para autorizar la salida de los convoyes. La Contraloría General de la República también identificó que las limitaciones y demoras internas en la entrega del material por parte de la ONPE impactaron en el cumplimiento del cronograma de transporte.

Cristian Castillo, abogado de la empresa Gálaga, sostuvo que su representada contaba con la flota necesaria y que la inactividad de los vehículos respondió a que los documentos no estaban listos para ser despachados. Esta desorganización provocó que 13 centros de votación en Lima Sur no recibieran el material electoral, impidiendo que más de 55,000 ciudadanos ejercieran su derecho al voto el domingo 12 de abril.

VIDEO RECOMENDADO: