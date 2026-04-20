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Registro de WhatsApp contradice versión de la ONPE.
Registro de WhatsApp contradice versión de la ONPE.
Por Redacción EC

Fotografías y videos registrados dentro de un almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Lurín revelan que había camiones disponibles para el traslado de material electoral antes del pasado 12 de abril, contradiciendo las versiones que dio Piero Corvetto sobre una falta de unidades por parte de la empresa contratista.

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