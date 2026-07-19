Uno de los platos más importantes del Perú es el pollo a la brasa. Este bocado, que tiene su día para celebrarlo cada tercer domingo de julio, es disfrutado por grandes y chicos en más de una ocasión. Se suele disfrutar en casa, como un bocado pedido por delivery, y muchas veces se guardan piezas del pollo para ser aprovechadas. En esta nota conoce todo lo necesario a tener en cuenta para recalentarlo correctamente.

Es importante tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta dos elementos al momento de calentar el pollo: la carne y el pellejo. Uno de los consejos principales es no recurrir al horno microondas. Esta es la manera menos adecuada de hacerlo, ya que la carne pierde humedad y puede terminar siendo extremadamente seca.

¿Cómo recalentar de forma correcta el pollo a la brasa?

La forma correcta de calentar pollo a la brasa parte desde el momento previo. Probablemente las piezas se guardaron en el refrigerador, por lo que se recomienda retirarlo del mismo media hora antes, como para que la temperatura de la carne sea similar al momento de calentarlo.

Al momento de recalentar las piezas, es importante recordar que la humedad y la cantidad de grasa de la carne son importantes para lograr el mejor resultado posible. Así, la pechuga tiene mayor probabilidad de secarse, mientras que el encuentro y la pierna, al ser partes con mayor grasa, pueden quedar mejor.

Ya sea para comer por piezas o reutilizar en otras recetas, aquí compartimos tres formas de recalentar pollo a la brasa correctamente.

Aprende los trucos para recalentar pollo a la brasa de forma correcta. / JUAN PONCE

Recalentar pollo a la brasa en sartén

Si busca algo rápido y sencillo, con utensilios que probablemente tiene en casa, la sartén es la forma más fácil de recalentar el pollo a la brasa. La idea es trozar el pollo en piezas de similar tamaño y ponerlas en una sartén previamente calentada con un poco de aceite. Se dora por unos minutos y luego se agrega líquido.

Lo ideal sería colocar un poco de caldo de pollo en caso tenga, pero agua también servirá. Una buena medida es 1/4 de taza por cada 200 gramos de pollo. Se tapa por 10 minutos y se deja calentar a fuego bajo. Así obtendrá un pollo jugoso.

En horno

Si es de los que suele usar el horno, solo necesitará una bandeja apta para el mismo, papel aluminio y aceite. La bandeja se cubre por dentro con papel aluminio y sobre este papel se pone el pollo, pincelado con aceite. Se cubre con más papel aluminio y se hornea a 220 °C por 8 minutos.

Al igual que en la forma anterior, una buena idea para recalentar el pollo a la brasa es agregar un par de cucharadas de agua o caldo, para mantener la humedad.

El pollo a la brasa se puede recalentar en horno. Conoce aquí por cuánto tiempo hacerlo. / JOSE ROJAS

En freidora de aire

Uno de los aparatos que se ha vuelto sumamente popular por su versatilidad es la freidora de aire (o air fryer, en inglés). Para aprovecharlo y recalentar el pollo a la brasa adecuadamente, puede colocar papel encerado en la charola y, luego, poner de 3 a 4 pieza. Puede pincelar el pollo con aceite o usar una versión en aerosol, a una temperatura de 200 °C por 8 minutos.