Un suboficial de tercera de la Policía Nacional falleció luego de ingerir un yogurt que contenía una presunta sustancia tóxica dentro de la comisaría de Aguaytía, en la región Ucayali. El agente fue identificado como José Williams Pérez Cubas, de 22 años.

El hecho ocurrió la madrugada del miércoles pasado mientras el joven policía cumplía su turno en la dependencia policial. De acuerdo con reportes preliminares, el suboficial consumió el producto lácteo que se encontraba en el área de investigaciones de la comisaría.

Tras ingerirlo, comenzó a presentar síntomas graves de intoxicación, lo que alertó a sus compañeros. Ellos lo trasladaron de inmediato a un centro médico cercano para que reciba atención especializada.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el agente no logró superar los efectos del presunto veneno y falleció poco después.

Medios locales informaron que el yogurt había sido previamente incautado como parte de una investigación policial. Según estos reportes, el producto se encontraba almacenado sin etiquetas de advertencia ni medidas básicas de seguridad.

Diligencias en curso

El cuerpo del suboficial fue trasladado a la morgue de Pucallpa, donde se le practicó la necropsia correspondiente para determinar la causa exacta de la muerte. Los exámenes buscan identificar la composición química del tóxico que habría estado presente en el producto ingerido.

De acuerdo con información preliminar, el yogurt formaba parte de una investigación relacionada con otro fallecimiento ocurrido en circunstancias similares. La incautación del producto se habría realizado días antes del incidente en la comisaría.

El Ministerio Público y la Policía Nacional iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido y establecer si hubo fallas en los protocolos de custodia y preservación de evidencias.

En tanto, la familia del suboficial solicitó una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y determinar posibles negligencias administrativas.

Compañeros de la comisaría de Aguaytía realizaron un homenaje póstumo al agente fallecido. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a Cajamarca, su ciudad natal, donde recibirán sepultura.

