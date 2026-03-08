Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Suboficial de la PNP fallece tras ingerir yogurt con presunta sustancia tóxica en comisaría de Ucayali. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Un suboficial de tercera de la Policía Nacional falleció luego de ingerir un yogurt que contenía una presunta sustancia tóxica dentro de la comisaría de Aguaytía, en la región Ucayali. El agente fue identificado como José Williams Pérez Cubas, de 22 años.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.