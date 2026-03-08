Resumen

Sacerdote afronta detención preliminar tras acusaciones de presuntos tocamientos indebidos en parroquia. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El sacerdote Marco Agüero, de 61 años, permanece detenido en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de San Borja tras ser denunciado por cinco mujeres, entre ellas tres menores de edad, por presuntos tocamientos indebidos.

