Las unidades de rescate de la Región Policial Ucayali y de la Marina de Guerra del Perú intensifican desde la madrugada de hoy, lunes 1 de diciembre, las labores de búsqueda de las personas desaparecidas tras el derrumbe que hundió dos embarcaciones fluviales en el puerto de Iparia, en la provincia de Coronel Portillo.

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Ucayali, el siniestro ocurrió alrededor de las 05:00 horas a causa de un desbarrancamiento provocado por la erosión del suelo, a pocos metros del puerto del distrito. La masa de tierra desplomada arrastró y hundió a dos naves: la Rápido Oriente, que no llevaba pasajeros, y el bote Deo Rego, que transportaba cerca de un centenar de personas y carga hacia comunidades nativas del bajo Ucayali.

Continúan las operaciones para hallar a los 57 desaparecidos tras derrumbe en Ucayali. (Foto: Andina)

Hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de 12 personas, identificadas como Susana Espinosa Guevara, Sami Vargas Murayari, Carlos Cairuna Lomas, Mirna Ahuanari, D.V.A. (3), D.D.V.A. (6), A.G.V. (7), D.E.S. (2), Camila Buendía, Mirna Maricielo Ahuanari, Manuel Takiri y Cruz Rodríguez Chuquisuta.

Las brigadas de rescate también lograron salvar con vida a 18 pasajeros, entre ellos Dora Vásquez Díaz, Hirma Teresa Tapuchima García, Tris Idaly Nusta Vásquez, Abby Celestino Ramos, Ercila Vásquez Mahua, Mercy Lomas Micaya, Icler Saldaña Maldonado, Martín Peña Muñoz, Lady Cárdenas Pacaya, Damasco Zumaeda Fachín, C.N. (8), Felipe Nunta Curiaca, Isabel Ruiz Curiaca, Mely Pezo Sanancino, Carol Pezo Sanancino, Milagros Murayari Murayari y A.T.T. (2).

Asimismo, cuatro personas resultaron heridas de consideración y fueron atendidas en el centro de salud de Iparia: G.M.S.C. (6), Lady Sandra Cárdenas Pacaya (27), T.I.N.V. (12) y Katiana Torres Dahua (20).

Rescatistas amplían operativos en el río Ucayali en busca de 57 personas desaparecidas. (Foto: Andina)

De manera preliminar, el COER informó sobre dos personas desaparecidas; sin embargo, unidades operativas de la Región Policial Ucayali elevaron el total a 57 desaparecidos, cifra que continúa en verificación debido a la magnitud del derrumbe y la profundidad del área afectada.

En las operaciones de búsqueda y rescate participan una ambulancia, personal de salud, una embarcación de la Marina de Guerra, equipos del COER Ucayali, un helicóptero M17-20 de la Policía Nacional, además de brigadas especializadas de EMED Salud.

Las labores se mantienen de forma ininterrumpida mientras las autoridades buscan ubicar a los desaparecidos y asistir a las familias afectadas por esta tragedia fluvial.