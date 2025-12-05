Este viernes, agentes de la Policía Nacional del Perú, en colaboración con el serenazgo de San Borja y la Dirección de Investigación Criminal, capturaron a Jorge Jeremy Pardo Figueroa y Garza, alias “Chato”, presunto sicario de 19 años por dispararle a un colectivero informal en la avenida Javier Prado.

Y es que, el joven fue intervenido en el cruce de las avenidas Guardia Civil y La Poesía, donde las autoridades le incautaron un arma de fuego durante su detención.

La víctima, Jhon Eduardo Cusquisiban Gómez (29), quien trabaja como transportista, resultó herido en el ataque y fue trasladado por sus compañeros a una clínica privada donde es atendido.

En tanto, luego de ser detenido, alias “Chato” fue interrogado por la policía y admitió haber recibido S/ 2000 para atentar contra Cusquisiban, disparándole dos veces.

Además, proporcionó información sobre el lugar donde obtuvo la pistola para cometer el crimen, lo que permitió a la policía desplazarse al sitio en busca de más pruebas, según reportó Perú 21.

Por otro lado, el Ministerio del Interior ha resaltado que las cámaras de seguridad, instaladas en el distrito, facilitaron la ubicación del presunto delincuente, quien intentó evadir la captura cambiándose de ropa sin éxito.

El titular del Mininter resaltó que las cámaras de San Borja permitieron seguir el recorrido del presunto sicario y activar de inmediato el plan Cerco. Destacó el trabajo articulado entre la @PoliciaPeru , serenazgo y vecinos, que hizo posible su captura pese a que intentó huir. pic.twitter.com/znLcmeDOt9 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 5, 2025

El detenido fue trasladado a la sede policial, donde continuará el proceso de investigación y determinar su responsabilidad penal. Las autoridades, por su parte, siguen trabajando en identificar y capturar a los autores intelectuales del atentado.