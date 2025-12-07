La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) alertó sobre la aparición de un portal llamado “Registro Público de Infidelidad en el Perú”, una página que difunde información personal de miles de ciudadanos sin su autorización. Según la entidad, el sitio representa un grave riesgo para la privacidad y la reputación de las personas afectadas.

Durante una verificación realizada el 3 de diciembre de 2025, la ANPD identificó que la plataforma alberga más de 10.000 reportes con datos como nombres, apellidos, edad, género, ubicación y supuestos testimonios. Cualquier usuario puede ingresar información sin filtros ni validación, lo que incrementa el potencial de daño a quienes son mencionados.

El sitio también cuenta con un buscador que permite verificar si alguien aparece en la lista, utilizando información subida libremente por terceros. De acuerdo con la ANPD, esta práctica configura una difusión ilegítima de datos personales, vulnerando la Ley N.° 29733 y su reglamento, que protegen el derecho fundamental a la privacidad.

Alerta por web que expone datos de miles de peruanos y el presunto cobro para retirar nombres de la lista. (Foto: MINJUSDH)

La entidad además detectó que la web exige un pago de S/3 para retirar un nombre del registro. La transacción se realiza mediante un código QR que dirige a un monedero digital (identificado a nombre de una persona natural) y un número de WhatsApp usado por el administrador para coordinar eliminaciones. La condición de un pago para el retiro de datos podría configurar delitos como extorsión.

La ANPD recordó que su función es supervisar y sancionar el uso indebido de datos personales, así como coordinar acciones cuando se detectan posibles ilícitos. En ese sentido, anunció que pondrá los hechos de carácter penal en conocimiento del Ministerio Público para que se determinen responsabilidades.

La entidad exhortó a la ciudadanía a no ingresar ni compartir datos personales en plataformas no confiables, a evitar cualquier tipo de pago para la eliminación de información y a denunciar posibles delitos informáticos contemplados en la Ley 30096. Compartir contenidos publicados en la citada web, advirtió, también podría constituir violencia digital.

Finalmente, la ANPD pidió a los ciudadanos informarse sobre cómo proteger su privacidad digital y recordó que pueden realizar consultas o solicitar orientación escribiendo al correo protegetusdatos@minjus.gob.pe