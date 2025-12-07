La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) advirtió que Lima ha comenzado a perder competitividad como hub regional tras la entrada en vigencia del cobro de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La tarifa empezó a aplicarse este domingo 7 de diciembre por decisión del concesionario Lima Airport Partners (LAP).

En un comunicado, el gremio señaló que la medida tendrá efectos directos sobre los pasajeros y la conectividad del país. “Este cargo afectará directamente a los pasajeros, encarecerá las conexiones y reducirá la competitividad aérea del país”, indicó AETAI, al lamentar que no se haya alcanzado un acuerdo para evitar la implementación de la tarifa.

El gremio sostuvo que las aerolíneas participaron en las reuniones convocadas por las autoridades y presentaron información técnica para mostrar los impactos de la medida.

También agradeció los esfuerzos del presidente José Jerí y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por proponer alternativas a LAP, aunque estas no prosperaron. “Han trabajado (…) poniendo al Perú y a los pasajeros primero, sin que se haya podido evitar este cobro”, señaló.

AETAI precisó que diversos análisis coinciden en que la TUUA de transferencia limitará el crecimiento del tráfico internacional a cerca del 3% anual, mientras que su eliminación permitiría un aumento cercano al 9%.

Foto: MTC.

Según el gremio, ello afectará especialmente a los viajeros peruanos, con menos vuelos y destinos directos, así como al turismo internacional. “Es lamentable ver cómo, al optar por este camino, nos alejamos más de la posibilidad de competir”, remarcó.

El comunicado agregó que otros hubs de la región, como Bogotá y Ciudad de Panamá, no aplican tarifas de transferencia y han logrado un crecimiento significativamente mayor en la última década. Por ello, AETAI pidió “la intervención directa del Presidente y la Cancillería Peruana” al considerar que el asunto compromete el interés nacional.

La asociación reiteró su disposición a continuar colaborando con las autoridades para encontrar una solución consensuada y afirmó que “aún es posible corregir el rumbo en beneficio del país”.