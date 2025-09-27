El delincuente peruano Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, considerado uno de los criminales más peligrosos del país, fue trasladado este viernes al penal de máxima seguridad Martín Mendoza, en la ciudad paraguaya de Emboscada. Allí compartirá pabellón con el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela Ayala.

Moreno, de 34 años, fue detenido en una vivienda del barrio Mita’i de San Lorenzo, donde residía desde hacía una semana. Las autoridades paraguayas decidieron trasladarlo de inmediato al centro penitenciario inaugurado en 2024, donde los internos cumplen 22 horas diarias en celdas individuales y un régimen estricto de control.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Recluyen a “El Monstruo” en penal de alta seguridad. (Foto: Andina)

El criminal peruano enfrenta en Paraguay dos procesos penales: uno por robo agravado, con una condena pendiente en Lima por el asalto a un taxista en 2017, y otro por el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar en 2024, caso por el que podría recibir hasta 30 años de cárcel.

La captura de El Monstruo ha generado tensiones entre las policías de Paraguay y Perú. Los agentes paraguayos aclararon que el operativo fue completamente local y que no se involucró a las autoridades peruanas debido a sospechas de filtraciones en operativos anteriores. Pese a ello, el Ministerio del Interior del Perú difundió comunicados atribuyéndose la detención.

Policías paraguayos cuestionan a Perú por atribuirse captura de “El Monstruo”. (Foto: Andina)

Otro punto de conflicto es la posesión de los cuatro celulares incautados a Moreno, en los que existirían registros comprometedores de contactos con policías peruanos. Mientras la Unidad Especial de Inteligencia paraguaya, apoyada por la DEA, mantiene la custodia de estos equipos, Perú ya solicitó su entrega, generando suspicacias sobre el destino de la información contenida en ellos.

Con dos procesos abiertos en Paraguay y una condena pendiente en Perú, el futuro de El Monstruo dependerá de la coordinación judicial entre ambos países, en medio de un clima de desconfianza por el manejo del caso.