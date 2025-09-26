A través del Aviso Especial de Oleaje N° 43-25, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó hasta el 30 de setiembre se registrará oleaje anómalo en el litoral peruano, concretamente en las playas abiertas o semiabiertas con orientación hacia el suroeste.
Zona norte
En esta parte del Perú, comprendida entre Tumbes y Salaverry (La Libertad), se prevé la ocurrencia de oleaje ligero desde la noche del sábado 27, que se intensificará a moderado la tarde del domingo 28, para luego volver a ligero desde la noche del lunes 29.
Zona central
Posteriormente, entre el Callao y San Juan de Marcona, se espera la llegada de oleaje ligero desde esta noche, aumentando a moderado la tarde del sábado 27, con episodios de fuerte intensidad entre la noche de ese mismo día y la tarde del domingo 28. Para la mañana del lunes 29 se espera reducirse a ligero.
Zona sur
En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, se prevé la presencia de oleaje desde la mañana del sábado 27, con incremento a moderado durante la noche de esa misma jornada, para luego disminuir a ligero desde la mañana del lunes.
