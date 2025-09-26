La Marina de Guerra instó a los gobiernos regionales y locales, así como a las capitanías de puerto y a las empresas vinculadas a la actividad acuática, a implementar medidas de prevención. Foto: Andina
La Marina de Guerra instó a los gobiernos regionales y locales, así como a las capitanías de puerto y a las empresas vinculadas a la actividad acuática, a implementar medidas de prevención. Foto: Andina
Redacción EC
Redacción EC

A través del Aviso Especial de Oleaje N° 43-25, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó hasta el 30 de setiembre se registrará en el litoral peruano, concretamente en las playas abiertas o semiabiertas con orientación hacia el suroeste.

Zona norte

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

En esta parte del Perú, comprendida entre Tumbes y Salaverry (La Libertad), se prevé la ocurrencia de oleaje ligero desde la noche del sábado 27, que se intensificará a moderado la tarde del domingo 28, para luego volver a ligero desde la noche del lunes 29.

Platos gratis, más de 60 stands y una nueva sede: así será el XI Festival del Chancho al Palo en su primera vez en Chancay


Zona central

Posteriormente, entre el Callao y San Juan de Marcona, se espera la llegada de oleaje ligero desde esta noche, aumentando a moderado la tarde del sábado 27, con episodios de fuerte intensidad entre la noche de ese mismo día y la tarde del domingo 28. Para la mañana del lunes 29 se espera reducirse a ligero.

Zona sur

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, se prevé la presencia de oleaje desde la mañana del sábado 27, con incremento a moderado durante la noche de esa misma jornada, para luego disminuir a ligero desde la mañana del lunes.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC