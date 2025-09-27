La madrugada de este sábado 27 de septiembre, Lima Metropolitana se convirtió en escenario de un paro de transportistas que desde las primeras horas provocó caos vehicular y complicaciones en la movilidad de miles de pasajeros. La medida forma parte de una protesta nacional para exigir acciones concretas frente a la inseguridad y las mafias que asedian al transporte público.

En San Juan de Lurigancho, choferes del consorcio Roma bloquearon la avenida Wiesse, generando fuerte congestión en el distrito más poblado del país. Según reportes, los manifestantes no solo cerraron el tránsito, sino que también desinflaron las llantas de otras unidades de transporte, incrementando el desorden en la zona.

Los piquetes también se trasladaron a Lima Sur, donde se registraron bloqueos en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, así como en accesos a Comas, en Lima Norte. Ante esta situación, la Policía Nacional desplegó efectivos en distintos puntos para intentar liberar las vías y prevenir enfrentamientos con los choferes en protesta.

Anuncian desvíos

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que el corredor Morado redujo su recorrido hasta Bayóvar en San Juan de Lurigancho, mientras que otras rutas terminaron en la avenida El Muro. El servicio AeroDirecto Ventanilla modificó su ruta, culminando en la zona de la Pampilla.

✅️ Las rutas del corredor Morado llegan hasta el paradero Bayóvar, en la av. Héroes del Cenepa, en SJL, para retomar su recorrido habitual al Cercado de Lima.



✅️ Los buses de transporte público terminan su recorrido en la av. El Muro, en SJL, para continuar su trayecto. — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) September 27, 2025

Por su parte, el Metropolitano anunció la suspensión del servicio alimentador de Puente Piedra debido a bloqueos en la Panamericana Norte, recomendando a los usuarios tomar precauciones.

El paro responde a meses de violencia en Lima y Callao: empresarios y conductores aseguran ser víctimas de extorsiones, cobros de cupos y amenazas constantes. En algunos casos, los ataques terminaron con asesinatos en plena jornada laboral. El sector advierte que, sin una respuesta firme del Gobierno, la situación podría escalar aún más.