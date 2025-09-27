Extorsiones y asesinatos impulsan protesta de transportistas que golpea a Lima y Callao. (Foto: Composición)
Extorsiones y asesinatos impulsan protesta de transportistas que golpea a Lima y Callao. (Foto: Composición)
Redacción EC
Redacción EC

La madrugada de este sábado 27 de septiembre, se convirtió en escenario de un que desde las primeras horas provocó caos vehicular y complicaciones en la movilidad de miles de pasajeros. La medida forma parte de una para exigir acciones concretas frente a la inseguridad y las mafias que asedian al transporte público.

LEE: Lima y Callao presentarán alta sensación de frío y neblina por las mañanas y las noches, pronostica Senamhi

En , choferes del consorcio Roma bloquearon la avenida Wiesse, generando fuerte congestión en el distrito más poblado del país. Según reportes, los manifestantes no solo cerraron el tránsito, sino que también desinflaron las llantas de otras unidades de transporte, incrementando el desorden en la zona.

Los piquetes también se trasladaron a Lima Sur, donde se registraron bloqueos en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, así como en accesos a Comas, en Lima Norte. Ante esta situación, la desplegó efectivos en distintos puntos para intentar liberar las vías y prevenir enfrentamientos con los choferes en protesta.

Anuncian desvíos

La (ATU) informó que el corredor Morado redujo su recorrido hasta Bayóvar en San Juan de Lurigancho, mientras que otras rutas terminaron en la avenida El Muro. El servicio AeroDirecto Ventanilla modificó su ruta, culminando en la zona de la Pampilla.

Por su parte, el Metropolitano anunció la suspensión del servicio alimentador de Puente Piedra debido a bloqueos en la Panamericana Norte, recomendando a los usuarios tomar precauciones.

MÁS: ‘El Monstruo’: Dina Boluarte felicita a la Policía Nacional del Perú por captura de Erick Moreno en Paraguay

El paro responde a meses de violencia en Lima y Callao: empresarios y conductores aseguran ser víctimas de , cobros de cupos y amenazas constantes. En algunos casos, los ataques terminaron con asesinatos en plena jornada laboral. El sector advierte que, sin una respuesta firme del Gobierno, la situación podría escalar aún más.

