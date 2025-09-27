Un ataque armado acabó con la vida del joven cantante urbano Franco Danós Espinoza, conocido en el género urbano Maleanteo. El hecho ocurrió en la barbería Olivos, situada en la cuadra cuatro de la avenida Sáenz Peña, en el distrito del Callao, donde sujetos armados irrumpieron y dispararon sin reparo.

El artista, de apenas 20 años, fue trasladado al hospital Alcides Carrión, donde se confirmó su deceso. En el lugar, peritos de criminalística hallaron hasta doce casquillos de bala, mientras que la barbería quedó temporalmente clausurada para el levantamiento de pruebas y huellas.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Artista urbano Franco Danós es acribillado frente a testigos. (Foto: GEC)

Según información de ATV Noticias, testigos señalaron que el ataque estaría relacionado con una disputa verbal previa entre la víctima y los agresores. Entre sus pertenencias se encontró un muñeco de Chucky, objeto con el que Maleanteo solía identificarse en sus producciones audiovisuales y en redes sociales.

El tiroteo también dejó heridos a Miguel Ángel Portillo, ciudadano extranjero de 23 años, y presuntamente a una menor de edad. Ambos permanecen bajo atención médica.

La noticia generó conmoción en redes sociales, donde diversos streamers y seguidores del género urbano expresaron su sorpresa y pesar por el crimen. No se trata del primer ataque contra un artista en el Callao, lo que incrementa la preocupación sobre la seguridad en la zona.

Joven cantante de 20 años, Franco Danós, fue asesinado en barbería del Callao durante feroz balacera. (Foto: GEC)

La Policía Nacional asumió el control de la escena e informó que las investigaciones se mantienen abiertas para esclarecer el móvil del crimen y dar con la identidad de los atacantes.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.