La Policía Nacional del Perú informó sobre la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los perros del camino’, durante una intervención realizada a las 4:30 a.m. en el Cercado de Lima por personal de la comisaría de Conde de la Vega.

Los detenidos se desplazaban en una motocicleta con las características alteradas y portaban galoneras con combustible, encendedores, cuatro municiones y un panfleto de advertencia, elementos que utilizaban para amedrentar a transportistas y empresarios que se negaban a pagar cupos.

Los detenidos portaban galoneras con combustible, encendedores, cuatro municiones y un panfleto de advertencia. Foto: Cesar Bueno / GEC

De acuerdo con las investigaciones, los sujetos estarían vinculados a por lo menos nueve incendios de vehículos ocurridos en la zona desde 2023. Además, se conoció que ofrecían servicios de “doxeo” a otras organizaciones criminales, comercializando información personal de potenciales víctimas para facilitar extorsiones, un modus operandi que evidencia la interconexión del crimen organizado.

La intervención se produjo tras una alerta que advertía sobre planes para incendiar cuatro combis en los próximos días, lo que permitió desarticular un ataque inminente contra unidades de transporte público.

Mensaje extorsivo que portaban los integrantes de la banda criminal. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Este caso se enmarca en la aplicación de la nueva Ley de Criminalidad Sistemática, que contempla penas severas, incluyendo la cadena perpetua, para delitos de extorsión agravada.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para identificar a más integrantes de la organización y determinar su participación en otros hechos delictivos registrados en Lima Metropolitana.