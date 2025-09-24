Son más de 30,000 censistas los que salen cada día a recorrer calles y comunidades de todo el territorio peruano. Su tarea es fundamental para recabar información que permita planificar el desarrollo del país, y cuidar de su seguridad también es muy importante. Para esto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) viene coordinando esfuerzos con la Policía Nacional del Perú (PNP) para intensificar la protección del personal.

De acuerdo con Gaspar Morán, jefe del INEI, durante el desarrollo de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, se han registrado diversos incidentes en diferentes regiones que afectaron a los encuestadores, que van desde robos hasta ataques de perros.

Por ello, con el objetivo de continuar garantizando condiciones seguras para los censistas, especialmente en las zonas de alto riesgo, el INEI, junto con la PNP y las autoridades locales y regionales, llevó a cabo Mesas de Articulación Regional para la Seguridad del Personal Censista en Lima, La Libertad, Moquegua, Tacna, Lambayeque, Ucayali y Piura. Este espacio permitió coordinar estrategias concretas para reforzar las medidas de protección.

Medidas clave

Entre las principales acciones adoptadas para la seguridad de los censistas está la entrega a la PNP del cronograma semanal de visitas. De esta manera, los efectivos policiales podrán acompañar y monitorear a los trabajadores del INEI en los lugares de mayor riesgo, resguardando su integridad mientras recorren las calles y atendiendo de manera inmediata cualquier llamado de alerta.

Además, para asegurar atención ágil y eficaz, la Policía habilitó una línea directa para que, desde el INEI, se pueda coordinar apoyo oportuno ante cualquier eventualidad que afecte a los censistas durante su trabajo en el campo.

Desde el inicio del proceso censal, se realiza el seguimiento en tiempo real de los trabajadores de campo mediante geolocalización GPS. Esta labor se coordina desde el Centro de Monitoreo de los Censos Nacionales 2025, que permite responder de forma rápida ante cualquier eventualidad y alerta a las autoridades.

Todas estas acciones responden a una convicción clara para el INEI: la seguridad de los censistas no es negociable. El compromiso de la institución es velar por su integridad en cada jornada, en cada región, en cada paso del operativo.

Reportaje publicitario