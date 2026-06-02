Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
José Jerí, congresista y expresidente tras la vacancia de Dina Boluarte, anunció que renunció de forma irrevocable al partido político Somos Perú, en el cual forma parte de la bancada parlamentaria.
TE PUEDE INTERESAR
- Gobierno da por terminadas funciones de embajadores del Perú en EE.UU., España, Francia, Costa Rica e India
- Keiko Fujimori pide “no bajar la guardia” en la recta final de la campaña
- Comisión de Ética aprueba amonestación pública contra Kira Alcarraz por amenazar a una periodista
- Roberto Sánchez no tuvo una “actuación impecable” al frente del Mincetur como aseguró: afronta una denuncia fiscal por presunta corrupción
Seguir temas