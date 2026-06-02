José Jerí, congresista y expresidente tras la vacancia de Dina Boluarte, anunció que renunció de forma irrevocable al partido político Somos Perú, en el cual forma parte de la bancada parlamentaria.

En un comunicado publicado este 2 de junio, Jerí anuncia su decisión y asegura que fue “profundamente reflexionada” y una de las más difíciles de su vida porque se formó políticamente en esta agrupación.

Hasta luego, Somos Perú pic.twitter.com/f5egfNEcBX — José Jerí (@josejeriore) June 2, 2026

“Hoy cierro una etapa importante de mi via con respeto, gratitud y cariño por la gran familia somista. Como ciudadano, seguiré trabajando con la misma convicción, compromiso y vocación de servicio por el Perú que todos anhelamos construir”, se lee en su pronunciamiento que cierra con una frase del exalcalde de Lima Alberto Andrade, fundador de Somos Perú.

Somos Perú acepta renuncia de José Jerí

José Jerí, quien la semana pasada anunció que esta segunda vuelta votaría por Keiko Fujimori y apostaría por el partido Fuerza Popular el 7 de junio, presentó así su renuncia, la cual según confirmó Somos Perú, fue aceptada.

🚨Comunicado

Se informa a la opinión pública que el congresista José Jeri Oré ya no pertenece al Partido Democratico Somos Perú ni a la Bancada Parlamentaria.



Su renuncia fue presentada, en la víspera, por su persona y aceptada de manera inmediata por nuestra organización. — Partido Somos Perú (@SomosPeruOf) June 2, 2026

A través de redes sociales, el partido detalló que Jerí ya no forma parte de sus filas y tampoco es parte de la bancada, que se quedaría con once integrantes.

"Su renuncia fue presentada, en la víspera, por su persona y aceptada de manera inmediata por nuestra organización", detallaron.