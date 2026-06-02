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José Jerí renuncia a Somos Perú. (Foto: Andina)
José Jerí renuncia a Somos Perú. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

José Jerí, congresista y expresidente tras la vacancia de Dina Boluarte, anunció que renunció de forma irrevocable al partido político Somos Perú, en el cual forma parte de la bancada parlamentaria.

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