A pocos días de la segunda elección presidencial, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) viene intensificando sus acciones frente a la circulación de noticias falsas y contenidos engañosos que buscan generar desconfianza sobre el proceso electoral.

Esta es una tarea clave, sobre todo en el momento actual en que la desinformación circula con mayor velocidad a través de redes sociales y plataformas digitales. Por ello, el combate de este fenómeno forma parte de una importante cruzada orientada a proteger la confianza ciudadana.

En el Perú, la lucha contra desinformación desde el Estado viene siendo liderada por el JNE, organismo que el 2021 creó el Comité de Fact-Checking (verificación de hechos), y que, de cara a las elecciones del 2026, implementó el monitoreo de la conversación digital para detectar fakes, y además fortaleció los protocolos del equipo de Fact-Checking del JNE, así como la puesta en marcha de estrategias de alfabetización mediática y digital.

Acciones contra la desinformación del JNE

Para las Elecciones Generales 2026, desde el JNE se actualizó el Procedimiento de acción y respuesta frente a desinformación, documento que guía el trabajo preventivo y de verificación, reduciendo los tiempos de respuesta y ampliando los alcances de la intervención. Asimismo, se implementó una herramienta de social listening (escucha social) con inteligencia artificial (IA) que permitió detectar un mayor volumen de desinformación en corto tiempo. Es así que se optimizaron los procesos de la detección de fakes, su análisis, investigación y calificación, así como la redacción, aprobación y publicación de desmentidos o contenidos preventivas.

El JNE también realizó alianzas estratégicas para promover campañas de sensibilización sobre los efectos de la desinformación en época electoral y las herramientas para prevenirla. Con la estrategia Aliados contra la desinformación, a nivel nacional se desarrollaron 259 charlas, alcanzando a 26.358 ciudadanos, principalmente jóvenes universitarios, adultos mayores y periodistas.

También, entre marzo del año pasado hasta la fecha, se difundieron 262 publicaciones, en diversos formatos, entre ellos, comunicados, verificaciones, explicadores, videos y gráficos, tanto en redes sociales como en la página web. Estos contenidos, en el 2026, lograron más de 6 millones de visualizaciones y más de 146 mil interacciones. Además, la página web de fact-checking del JNE recibió 170 mil visitas.

Adicional a ello, con la red de Aliados contra la desinformación se mantiene una comunicación constante, a través de la que se han podido enviar mensajes vía correo electrónico alertando sobre tendencias desinformativas en 6 momentos clave a 700 destinatarios activos, entre ellos, periodistas e influencers.

El liderazgo del JNE consistió también en articular los esfuerzos de la cooperación internacional, bigtechs (grandes compañías tecnológicas: X, Meta, Google, TikTok), la academia, sociedad civil y los periodistas para combatir a ese gran riesgo que significa la desinformación electoral.

Este trabajo ha permitido advertir oportunamente a la ciudadanía frente a la distribución deliberada de información falsa, engañosa e imprecisa que no solo busca atacar a las instituciones electorales, sino también debilitar la confianza en el sistema democrático y sembrar dudas sobre el verdadero valor que tiene el voto del ciudadano.

Conforme se acercaba el día de la elección fue creciendo el volumen de fakenews

El equipo de monitoreo de Fact-Checking del JNE identificó un total de 3 499 alertas de desinformación (casos de información falsa o engañosa), de marzo de 2025 al 27 de mayo de este año. En los primeros meses del 2026 se identificaron un promedio de 300 alertas por mes, y en abril la cifra creció a 1200.

Además, desde el día de las Elecciones Generales (12 de abril) se identificó un aumento significativo del número de alertas. Este incremento se sostuvo hasta el 27 de mayo, alcanzando un total de 1948 alertas. Solo el volumen de este periodo representó el 55.67% del total.

La narrativa de fraude fue la desinformación con mayor ‘viralidad’

La mayor cantidad de alertas se relacionó con la narrativa de fraude electoral. En este último periodo (12 de abril al 27 de mayo), las alertas de desinformación trataron mayormente sobre supuestos indicios de fraude electoral (1 004 alertas). El resto abarcaba desde temas relacionados a la organización del proceso electoral (477 alertas), como la instalación de mesas serie 900 mil, hasta narrativas que acompañaban pedidos de elecciones complementarias y la nulidad de elecciones (152 alertas). Otras categorías incluían a funcionarios del JNE (134 alertas), la supuesta interferencia política (41 alertas), entre otras.

X (antes Twitter) se consolida como la red social en la que se propaga más fakes

De las 1 948 alertas de desinformación que se registraron entre el 12 de abril y el 27 de mayo, 1 259 se identificaron en X (antes Twitter) y 619 en TikTok. En YouTube y Facebook se encontraron menos de 100 por cada una. Instagram fue la red social en la que se halló menor cantidad de alertas. Desde el primer trimestre de 2026 se observó que la plataforma X fue la red social en la que se identificaron más alertas: unas 130 en promedio, por mes. De esta manera, superó a la plataforma de Tiktok, que lideraba la difusión de alertas de desinformación en diciembre de 2025 con 92 alertas registradas. Esto se debería a una mayor propagación de mensajes desinformadores por parte de cuentas replicadoras, usualmente anónimas.

Verifica antes de compartir

A pocos días del 7 de junio, fecha en la que los peruanos volveremos a las urnas para la segunda elección presidencial, el JNE exhorta a la ciudadanía a verificar la información antes de compartirla y recurrir siempre a fuentes oficiales y medios confiables.

La institución recuerda, además, que muchas veces los contenidos falsos apelan a reacciones emocionales para que sean difundidos rápidamente en redes sociales. Por ello, recomendó tomarse unos minutos para leer, contrastar y verificar la información antes de reenviarla o compartirla con otras personas.

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