No tuvieron piedad. En el asentamiento humano Cruz de Mayo, distrito de Independencia, un joven fue asesinado de un balazo, a traición y sangre fría, por uno de sus presuntos amigos cuando se disponían a realizar pintas vandálicas en una de las paredes de la zona.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve cuando tres personas llegan a bordo de una motocicleta. Luego de estacionarse, uno de ellos baja y se aleja algunos metros para despistar a su víctima.

En cuestión de segundos, regresa, saca su arma y le dispara en la cabeza a su compañero que aún estaba en el vehículo. Antes de escapar, le retiraron el casco a la víctima para colocárselo a uno de los cómplices, sin embargo, este cayó al suelo durante la fuga.

El sicario y su cómplice huyen con rumbo desconocido por la parte alta del sector.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes. Vecinos del sector señalaron que el joven asesinado no era conocido por el lugar, por lo que presumen que fue llevado con engaños antes de ser ultimado.

Horas después y con la llegas de los peritos de Criminalísitica, el cuerpo fue retirado para continuar con las pesquisas de ley. La Policía plantea de un presunto ajuste de cuentas, y no descarta que el crimen esté vinculado a organizaciones criminales.

Asimismo, los residentes del asentamiento humano Cruz de Mayo reclamaron a las autoridades del distrito de Independencia y a las autoridades del orden para que refuercen el patrullaje, pues aseguran que la zona se ha vuelto altamente insegura.