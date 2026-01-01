La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) recogió más de 850 toneladas de residuos sólidos en distintas zonas del Cercado de Lima tras las celebraciones de Año Nuevo.

El barrido y lavado de calles, la recolección de desechos y la eliminación de 62 focos de quema de residuos, estuvieron a cargo del personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental.

Equipos de limpieza en Año Nuevo

Se movilizó a más de 300 operarios de limpieza, junto con dos cisternas de lavado (tres trabajadores cada una), cinco compactadoras con sus respectivas tripulaciones y dos cargadores frontales, lo que permitió una intervención continua en las seis zonas del Cercado de Lima.

¿Qué zonas se limpiaron en el Cercado?

Durante las primeras horas del jueves 1 de enero, Barrios Altos y Mirones Bajo se recogieron 200 toneladas en cada zona. También se abarcaron las áreas de Santa Beatriz, Chacra Ríos y Cipreses se recogieron un aproximado de 100 toneladas en cada una y en el Centro Histórico se eliminaron más de 150 toneladas de residuos.

Por otro lado, en la avenida Aviación, una de las principales del distrito de La Victoria, amaneció con gran acumulación de basura tras las celebraciones por la llegada del Año Nuevo 2026. El panorama evidenció los residuos dejados luego de las fiestas de fin de año.

Semanas atrás, la comuna estimó que 650 toneladas de residuos por los días 24, 25 y 26 de diciembre, antes y después de Navidad, fechas donde el distrito recibe a más de 3 millones de personas solo en el emporio comercial de Gamarra debido a las compras.