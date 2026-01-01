La avenida Aviación, una de las principales del distrito de La Victoria, amaneció con gran acumulación de basura tras las celebraciones por la llegada del Año Nuevo 2026. El panorama evidenció los residuos dejados luego de las fiestas de fin de año.

Entre los desechos se observaron botellas, bolsas plásticas, restos de comida y envoltorios, lo que dificultó el tránsito peatonal durante las primeras horas del día. La situación generó malestar entre vecinos y comerciantes del distrito.

Las calles mostraron una gran acumulación de basura, especialmente en la avenida Aviación, cerca del emporio comercial de Gamarra.

Ante ello, la municipalidad de La Victoria inició operativos de limpieza y recolección de residuos para restablecer el orden y la salubridad en las principales calles del distrito tras la celebración de Año Nuevo.