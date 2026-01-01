Un registro fotográfico de El Comercio muestra cómo quedó la avenida Aviación tras las celebraciones de Año Nuevo. (Foto: Lenin Tadeo /photo.gec)
La Victoria
  • La avenida Aviación fue una de las más afectadas por la contaminación de fin de año. (Foto: Lenin Tadeo /photo.gec)
  • Así fue el panorama de los exteriores del emporio comercial de Gamarra. (Foto: Lenin Tadeo /photo.gec)
  • Personal de limpieza estuvo en la zona haciendo trabajos de recolección de residuos. (Foto: Lenin Tadeo /photo.gec)
  • Basura y desperdicios fueron arrojados en la principal avenida del distrito de La Victoria. (Foto: Lenin Tadeo /photo.gec)
  • En las zonas bajo el tren eléctrico también se encontró basura y residuos. (Foto: Lenin Tadeo /photo.gec)
  • Las principales calles de La Victoria se encuentran con poca presencia de personas y autos. (Foto: Lenin Tadeo /photo.gec)
Redacción EC
La avenida Aviación, una de las principales del distrito de , amaneció con gran acumulación de basura tras las celebraciones por la llegada del . El panorama evidenció los residuos dejados luego de las fiestas de fin de año.

Entre los desechos se observaron botellas, bolsas plásticas, restos de comida y envoltorios, lo que dificultó el tránsito peatonal durante las primeras horas del día. La situación generó malestar entre vecinos y comerciantes del distrito.

LEE: Gamarra: menor de dos años muere atropellado por camión a pocas horas del Año Nuevo

Las calles mostraron una gran acumulación de basura, especialmente en la avenida Aviación, cerca del emporio comercial de Gamarra.

Ante ello, la municipalidad de La Victoria inició operativos de limpieza y recolección de residuos para restablecer el orden y la salubridad en las principales calles del distrito tras la celebración de Año Nuevo.

