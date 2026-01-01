Las celebraciones de Año Nuevo, a diferencia de Navidad, suelen ser acompañadas con mucho más alcohol, una sustancia psicotrópica y psicoactiva tóxica. La cerveza, el vino o el champagne cuando entran al organismo deben ser transformadas en componentes no tóxicos, lo que hace que se sienta dolor de cabeza, sed, náuseas, cansancio y todo lo que se conoce como resaca.

Claro está, que el nivel de resaca estará relacionado con la cantidad de alcohol que se consuma la noche anterior, pero si quieres tratar la resaca para evitar sentirte tan mal, aquí te dejamos cinco recomendaciones que seguro serán de utilidad.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

1. Mantente bien hidratado

El alcohol actúa como un diurético, evitando que el cuerpo absorba el agua y, por el contrario, facilita la eliminación de líquidos a través de la orina, por lo que es necesario mantenerse hidratado, porque una deshidratación puede llevarte a padecer dolor de cabeza, fatiga y sensibilidad a la luz. Además, la recomendación es que para evitar emborracharse rápido, durante el consumo de alcohol, también se consuma agua.

2. Evitar tomar paracetamol

Aunque muchas personas lo toman creyendo que les aliviará los síntomas de la resaca, en realidad es un mal acompañante, porque es el hígado el órgano encargado de procesar el medicamento. Además, el alcohol en el cuerpo podría contribuir con la amplificación de los efectos tóxicos del medicamento. Si en caso se busque aliviar algún dolor corporal, lo ideal es tomar medicamentos como el ibuprofeno o naproxeno.

3. Dormir suficiente

El alcohol tiende a afectar la calidad de sueño, por lo que uno de los remedios infalibles para reducir la resaca es dormir muchas horas.

4. Deje de beber

Hay una creencia que para “cortar” la resaca hay que seguir tomando, sin embargo, esto no es verdad, los niveles de alcohol aumentarían y prolongarían el estado de embriaguez, posponiendo la resaca.

5. Comer alimentos antes de tomar

Los alimentos ayudan a reducir la cantidad de tiempo que le toma al alcohol entrar al torrente sanguíneo, manteniendo de esta forma más bajos los niveles de alcohol en la sangre, lo que evitará que los síntomas de la resaca sean tan fuertes.

De igual forma, es preciso mencionar que el consumo de alcohol en exceso es dañino para la salud, porque hay órganos en los que esta sustancia se metaboliza, como es el caso del hígado.