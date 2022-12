Mientras el implacable calor avanza, en Provecho les recomendamos tres locales imperdibles para refrescarse antes de continuar con la rutina. Curich Cremoladas, Speciale y El Parque D’Onofrio nos abrieron las puertas de sus espacios y descubrimos que mantienen el mismo aire de sus inicios, con novedades para sus clientes más jóvenes, pero las mismas recetas para los fanáticos que regresan por sus sabores de siempre.

Sigue este recorrido y no te arrepentirás, y no solo en verano:

Cremoladas legendarias

No son helados, ni raspadillas, ni chupetes, ni jugos. Las cremoladas son fruta congelada con la densidad perfecta para aplacar el calor más intenso del verano. Las Curich Cremoladas son un punto obligatorio de Miraflores para probar decenas de sabores de cremoladas de pura pulpa de frutas de estación así como de otras regiones más allá de Lima.

Curich Cremoladas tiene actualmente más de 30 sabores para ofrecer a su público. (Fotos: Alessandro Currarino) / Alessandro Currarino

Troika Curich Moreno es la actual gerenta general de esta empresa familiar que se remonta al año 1942, cuando su padre croata y de profesión heladero, llegó al Perú después de una serie de viajes por Latinoamérica y se enamoró de este país. Junto a la madre peruana de Troika se instalaron en Tumbes y pusieron un exitoso negocio de helados que se transformaría en Cremoladas Curich. En 1979, ya en Lima, el hermano de Troika estandariza la receta y abren al público en el garaje de la casa donde se encuentran actualmente, en el Jr. Bolognesi.

Troika Curich, actual gerenta de Curich Cremoladas. (Fotos: Alessandro Currarino) / Alessandro Currarino

“La cremolada es un término medio entre helado, sorbete y jugo porque no es tan sólida como un helado, pero tampoco tan líquida como un jugo, es el término medio justo”, nos dice Troika Curich mientras los fanáticos de sus cremoladas llegan sin parar. La cremolada de lúcuma es uno de sus sabores más populares, sin embargo, uno de sus propósitos como empresa es difundir los cientos de sabores de las frutas peruanas de todas las regiones del país. Por esa razón se puede encontrar desde aproximadamente el año 2000 sabores como el aguaymanto, camu-camu o aguaje que no se conocían por aquí. “Hemos tratado siempre de tener todas las frutas porque eso ayuda también a los campesinos y comunidades a tener un ingreso. El ungurahui, mango ciruelo del norte, pechiche del norte, sanki de la sierra, el tumbo serrano y norteño y muchos otros sabores que hemos rescatado de Lima, que siempre estuvieron pero no se tenía el hábito de comer”, dice Troika Curich. Llegar es muy fácil, también hacen delivery.

Mas datos:

También ofrecen jugos deliciosos y postres de pura fruta. Los precios varían desde los 7 hasta 26 soles según los tamaños y si llevan leche o son light.

Jugos y postres son parte de su vitrina diaria. (Fotos: Alessandro Currarino) / Alessandro Currarino

Dirección: Bolognesi 759, Miraflores

Instagram: @curichcremoladas

Helados Speciale y el sabor de antaño

Rafael Cereghino Morris es el responsable de mantener los entrañables helados Speciale tan deliciosos como la antigua receta. “Lo inició mi abuelo, era italiano y puso la marca Speciale. Antes era panadería y heladería, pero cada vez la heladería fue ganando más terreno”, nos dice Cereghino. Estos helados artesanales se preparan diariamente en la planta instalada en Magdalena, donde también ofrecen las míticas copas Speciale o Sundae con alrededor de 16 sabores permanentes y otros que varían según la estación. Otras opciones son la copa de 10 sabores, el célebre banana split y las copas Melba y Surtida.

Un zambito, la copa Speciale y Sundae son solo una muestra de esta preciosa carta para saborear en familia. (Fotos: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Lúcuma, fresa, guanábana, capuccino, turrón, coco, limón y maracuyá son algunos de los sabores de la heladería. Pero su producto estrella es el sabor Magdalena, creado por Speciale en honor al distrito que lo vio crecer y es, actualmente, el sabor más demandado por los vecinos del distrito. “El sabor que más vendemos es el de Magdalena en honor a nuestro querido distrito. Después viene la lúcuma, nuestro helado nacional. Todos son helados los preparamos nosotros, ninguno lleva colorante ni esencias”, afirma Rafael Cereghino quien nos cuenta que en el futuro, la posta la tendrá su hija por lo que tendremos helados Speciale para rato.

Todo inició en el actual local de Magdalena. El negocio de los helados Speciale se remonta a 1942. (Fotos: Alessandro Currarino) / Alessandro Currarino

Más datos:

Dirección: Jr. Libertad 1231, Magdalena y Jr. Batallón Ayacucho 276, Barranco

Instagram: @speciale_heladeria

El parque interior

La historia de la heladería El Parque D’Onofrio se remonta a muchísimos años atrás, pero fue en 1984 cuando decidieron darle el concepto de un parque interior como lo conocemos hoy. “Por eso el nombre de El Parque, porque se quería trasladar el parque Kennedy al interior del local, por ello tenemos una pérgola, postes de iluminación, plantas, bancas, etc. Evidentemente el concepto ha ido mutando a lo largo de los años, han pasado casi 38 desde que hemos arrancado con esto y luego de un par de años difícil estamos contentos con lo que estamos viviendo en este momento”, comenta Miguel Hundskopf, director comercial del grupo Dos de Mayo.

Miguel Hundskopf, director comercial del grupo Dos de Mayo. (Fotos: Anthony Niño de Guzmán) / ANTHONY NINO

De sus más de 40 opciones de helados, las dos más vendidas son la copa jumbo y el banana split. “Para los niños tenemos helados con diferentes figuras como la copa cerdito, la copa Chavo, Mickey Mouse, abeja, osito y con los años hemos cambiado el tipo de ofertas, ahora tenemos de superhéroes de Marvel y superheroínas. La idea es mantenerlo como un producto familiar donde puedas traer a toda la familia y pasar un buen rato en El Parque D’Onofrio, para comer muy bien y con buenos precios”, explica Hundskopf. En El Parque podrá descansar de un paseo miraflorino con vista al parque Kennedy mientras come un inolvidable helado D’Onofrio.

El célebre banana split. (Fotos: Anthony Niño de Guzmán) / ANTHONY NINO

Más datos:

El Parque D’Onofrio no solo ofrece helados, también tiene una amplia carta de comida peruana

Dirección: Calle Lima 401, Parque Kennedy, Miraflores

Instagram: @elparquedonofrio

VIDEO RECOMENDADO Provecho de El Comercio visitó tres propuestas gastronómicas en este pintoresco mall de Lince, que se ha convertido en el favorito de los amantes del k-pop y los animes. No te pierdas nuestro recorrido en el siguiente artículo.