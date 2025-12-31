Previo a las celebraciones por la llegada del 2026, la Municipalidad de Chorrillos anunció medidas estrictas para evitar el uso indebido de sus playas durante la noche de Año Nuevo. La disposición apunta directamente a quienes acostumbran instalar carpas o encender fogatas en el litoral del distrito, una práctica que las autoridades buscan erradicar por completo.

La comuna advirtió que habrá fiscalización desde el 31 de diciembre y controles permanentes desde la medianoche del 1 de enero, con sanciones económicas considerables para los infractores. Conoce cuánto es la multa, qué playas están bajo restricción, cómo serán los operativos y qué balnearios han sido calificados como no saludables para recibir al nuevo año.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR ACAMPAR O HACER FOGATAS EN LAS PLAYAS?

Acampar o prender fogatas en las playas de Chorrillos durante Año Nuevo está expresamente prohibido y conlleva una sanción económica elevada. La medida se sustenta en una ordenanza municipal vigente desde 2019, la cual faculta a la municipalidad a aplicar multas equivalentes hasta al 50% de la Unidad Impositiva Tributaria.

Actualmente, ese monto representa S/2.800, cifra que deberán pagar quienes incumplan la norma. La prohibición abarca tanto la instalación de carpas como cualquier tipo de campamento improvisado o fogata en la arena, sin excepción alguna. Según la municipalidad, el objetivo es evitar daños al espacio público y reducir los niveles de contaminación que suelen registrarse tras las celebraciones.

Para hacer cumplir la disposición, el municipio desplegará personal de fiscalización durante toda la jornada del 31 de diciembre y reforzará la vigilancia desde el inicio del 2026.



¿QUÉ PLAYAS DE CHORRILLOS ESTÁN BAJO ESTA RESTRICCIÓN?

La prohibición no se limita a un solo balneario, sino que alcanza a todas las playas del distrito de Chorrillos. Entre las más concurridas durante Año Nuevo se encuentran Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira.

En estos espacios, los fiscalizadores municipales impedirán la instalación de carpas, cocinas portátiles y fogatas desde tempranas horas del 31 de diciembre. No obstante, la municipalidad aclaró que no se restringirá el ingreso de personas, especialmente de quienes realizan visitas tradicionales o rituales a la medianoche. El libre tránsito estará garantizado, siempre que no se incumplan las normas establecidas.

El alcalde indicó que la decisión responde a reiterados episodios de suciedad extrema detectados tras años anteriores, lo que afecta a familias, turistas y deportistas que acuden a las playas durante el verano, según recoge el diario La República.

¿QUÉ DICE DIGESA SOBRE EL ESTADO DE LAS PLAYAS EN AÑO NUEVO?

De manera paralela a las medidas municipales, la Dirección General de Salud Ambiental actualizó la clasificación sanitaria de las playas del litoral. En el caso de Chorrillos, la mayoría de balnearios fueron considerados no saludables, debido a observaciones relacionadas con la calidad del agua, la limpieza y los servicios disponibles.

Entre las playas con calificación negativa figuran Agua Dulce Norte B y Sur A, La Caplina, La Herradura, Playa Villa, La Encantada, Cocotero, Country Club de Villa y Las Brisas.

En contraste, Pescadores y Las Sombrillas, en el sector Chorrillos, son las únicas que cumplen con los criterios sanitarios para recibir bañistas.

Las autoridades recomendaron tomar en cuenta esta información antes de planificar las visitas por Año Nuevo, a fin de evitar riesgos para la salud y sanciones económicas.

